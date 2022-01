AJ Griffin, l’autre pépite de Duke

Si une sélection dans le Top 3 de la prochaine Draft semble promise à la vedette de la saison NCAA Paolo Banchero, l’autre « freshman » hautement scruté de Duke, Adrian « AJ » Griffin Jr, pourrait bien également être appelé durant la « lottery » par Adam Silver en juin prochain. Recrue 5 étoiles à la sortie du lycée, le fils de l’ancien joueur des Bulls et actuel assistant des Raptors, Adrian Griffin, a posé ses valises sur le campus de Durham entouré d’une certaine « hype ».

Si sa carrière lycéenne a été entachée par plusieurs blessures importantes aux genoux, cela n’a en rien abimé sa cote auprès des observateurs NCAA et autres analystes de la Draft. Le garçon est un talent brut, un arrière-ailier doté d’un physique impressionnant (1m98, 100kg) pour son jeune âge (18 ans et demi).

Un retard à l’allumage, puis l’explosion

Dans l’effectif pléthorique des « Blue Devils », Griffin a débuté la saison en sortie de banc. Une nouvelle fois blessé au genou droit début octobre, il est revenu à temps pour le premier match de la saison face à Kentucky mais a mis du temps à trouver du rythme. Sur les huit premiers matches de Duke, il n’a dépassé les 20 minutes de jeu qu’à une seule reprise, inscrivant 18 points, sa seule sortie à plus de 10 points sur ces huit matches.

Sur les sept matches suivants, c’est un AJ Griffin métamorphosé qui a pointé le bout de son nez. « Junior » est monté en puissance et a dépassé à six reprises la barre des 10 points marqués, avec notamment une performance retentissante jeudi, sa meilleure de la saison, lors de la victoire de Duke face à l’ennemi Wake Forest. Titularisé pour la première fois de la saison, comme un symbole de sa montée en puissance progressive, il a compilé 22 points (8/11), 4 rebonds, 1 passe et 1 contre.

D’un naturel calme et pragmatique, il ne s’emballait pas après cette première réussie en tant que titulaire. « Je prépare chaque match de la même manière et mon but est de livrer le meilleur effort possible avec les minutes qui me sont données » résumait-il. « Que je sois remplaçant ou titulaire, c’est la même mentalité. »

« C’est l’émergence de AJ » appréciait de son côté Jon Scheyer, coach par intérim en l’absence de « Coach K », absent pour la rencontre. « Il a vraiment très bien joué. »

Une cote qui grimpe

Alors que son nom se trouvait plutôt en fin de premier tour dans les « Mock Draft » estivales et de début de saison, sa récente montée en puissance change la donne et lui permet de commencer à s’inviter dans les discussions des « lottery picks ». Dans sa dernière « Mock Draft », publiée le 6 janvier, Sam Vecenie de The Athletic, analyste spécialisé sur la Draft, plaçait Griffin en 10e position.

« Analyser AJ Griffin est une des taches les plus ardues pour les « scouts » cette saison. […] Il s’est blessé au genou durant le « training camp » et n’a pas pu beaucoup s’entraîner, en comparaison avec ses autres coéquipiers. C’est ce qui a donné un début de saison difficile. » expliquait le journaliste, avant de noter l’émergence tardive mais impressionnante du joueur. « Mais au cours du dernier mois, c’est la version de Griffin que les « scouts » ont adoré au lycée qui a commencé à émerger. Après tout, il demeure un arrière de 1m98 avec un corps paré pour la NBA, des qualités athlétiques et des capacités aux tirs légitimes pour la NBA.«