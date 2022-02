NCAA | Ochai Agbaji, le produit fini de Kansas

Récemment nommé parmi les 20 finalistes pour le trophée du meilleur joueur de la saison, mais également parmi les 10 finalistes pour le « Jerry West Award », qui récompense le meilleur arrière en NCAA, Ochai Agbaji termine en beauté son cycle universitaire.

Pour sa dernière année en NCAA, le « senior » de Kansas réalise une grande saison individuelle et s’attire l’intérêt des « scouts » des franchises NBA. Dans le moule « 3&D », très recherché en NBA, il brille par la qualité de son tir extérieur, mais également par son sérieux défensif et sa mentalité au service du collectif. En somme, le natif de Milwaukee, qui a grandi à Kansas City, s’impose comme le leader des Jayhawks, une équipe prétendante au titre national, et il coche toutes les cases d’un futur « role player » de qualité supérieure en NBA.

Une saison impressionnante au « scoring »

Le joueur fait preuve d’une constance épatante en attaque : il a débuté la saison avec trois matches consécutifs à 25 points ou plus, et n’a toujours pas terminé une rencontre en dessous des 10 points marqués. Et au total, sur les 21 matches joués par les Jayhawks jusqu’à maintenant, Ochai Agbaji a dépassé les 20 points à 12 reprises.

Mais le plus impressionnant, ce sont les pourcentages aux tirs : l’arrière inscrit en moyenne 20.1 points cette saison, à… 51.5% aux tirs et 46.4 à 3-points ! Ajoutez à cela 4.9 rebonds et 1.5 passes et vous obtenez un des joueurs les plus complets du circuit NCAA.

Il a particulièrement marqué les esprits à la fin du mois de janvier, lorsqu’il a enchainé deux immenses performances offensives. D’abord le 22 janvier sur le parquet du rival Kansas State. Menés de 16 points à la mi-temps, les Jayhawks ont rattrapé leur retard en deuxième mi-temps avant de s’imposer dans les ultimes secondes, sur un « game-winner » d’Ohcai Agbaji, qui terminait à 29 points, son record en carrière.

Puis, deux jours plus tard, à domicile, l’arrière pulvérisait déjà ce record et plantait 37 points face à la défense pourtant coriace de Texas Tech, pour une victoire de Kansas après deux prolongations ! Soit le plus haut total pour un joueur de Kansas sur le parquet de la Allen Fieldhouse depuis 1991, rien que ça.

« Honnêtement, dès que la balle quitte sa main, j’ai le sentiment que ça va rentrer » affirmait son coéquipier Christian Braun après le carton d’Agbaji face à Texas Tech. « Ils ont réussi à ralentir notre rythme, pour la plupart d’entre nous. Sauf pour Ochai. Mais personne ne peut vraiment le ralentir. »

Une progression qui témoigne de ses efforts

Leader naturel et meilleur joueur des Jayhawks cette saison, Ochai Agbaji ne doit pas son statut de « star » en NCAA au hasard. L’arrière, dont l’éthique de travail est vantée par son entourage, n’a pas toujours été sur le devant de la scène durant ses premiers mois sur le campus de Lawrence.

D’abord un « role-player » durant ses deux premières saisons, il a pris de l’ampleur progressivement dans les rotations de Bill Self, au gré des départs dans l’effectif de Kansas, mais surtout grâce à sa progression constante. L’arrière travaille constamment depuis quatre ans et mérite d’être au centre de l’attention cette saison.

« Quand il dit qu’il se donne à fond, c’est vraiment le cas. Il se donne davantage à fond que tout le monde dans tous les exercices. » expliquait son coach Bill Self. « Il en fait plus que tout le monde dans les exercices de tirs. Et pourtant, nous avons une équipe de bosseurs. Mais lui, c’est encore un autre niveau. »

Si la Draft n’a jamais été et ne sera jamais une science exacte, il semble néanmoins peu risqué d’avancer que Ochai Agbaji sera sélectionné au premier tour en juin prochain. Et s’il continue d’afficher un tel niveau de jeu, notamment durant la « March Madness », c’est même une place à la « lottery » qui pourrait l’attendre.