NCAA | Arizona prend sa revanche sur UCLA

C’est l’image qui résume ce match au sommet de la Pac-12 : alors qu’il vient de réussir plusieurs actions à 3 points, avec la faute et le lancer bonus, Jules Bernard se lance à l’assaut du cercle en contre-attaque. Il va chercher le contact de Bennedict Mathurin mais l’arrière d’Arizona ne se déballonne pas et au contraire scotche le Bruin !

Défaits dans les grandes largeurs pour leur premier affrontement en Californie il y a une dizaine de jours (75-59), les Wildcats de l’Arizona ont eu leur revanche sur leurs terres (76-66).

Complètement muet avec un 0/12 aux tirs dont 0/9 à 3-points au Pauley Pavilion, l’arrière estonien Kerr Kriisa a lui aussi eu sa revanche avec 16 points et 5 passes dont un ultime 3-points pour tuer les Bruins.

« Jouer à UCLA a été bon pour lui, ça lui a donné des cicatrices de guerre pour ainsi dire », a expliqué Tommy Lloyd. « Maintenant, il est un peu plus mature et un peu plus dur. Et c’est super important pour nous. »

À +12 à la mi-temps, Arizona a eu plus de mal en deuxième mi-temps alors que UCLA haussait le ton défensivement. Mais les Bruins ont été tout aussi gênés, à l’image d’un cinq majeur à 19/54 aux tirs, soit un petit 35%, si l’on excepte Jaime Jaquez à 13 points, 6 rebonds et 5 passes, le seul joueur californien à tenir le choc.

À 3/14 à 3-points, UCLA n’a jamais trouvé de rythme en attaque, recevant en somme le traitement qu’ils avaient infligés aux Wildcats au match aller.

Tommy Lloyd a ainsi préféré une doublette défensive dans la peinture, avec Oumar Ballo associé à Christian Koloko, laissant Azuolas Tubeilis sur le banc, alors même que l’intérieur balte en était pourtant déjà à 14 points.

Ce match qui sentait la poudre s’est pour le coup terminé sur un petit incident avec Mac Etienne, l’ailier des Bruins actuellement blessé, qui aurait craché sur un fan d’Arizona visiblement un peu trop véhément…