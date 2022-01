Darius, le nouveau roi des Cavaliers

« Darius Garland devrait être au All-Star Game. Ce qu’il fait en ce moment est de top niveau. » Après la victoire des Cavs sur le terrain du Jazz durant un road trip réussi à 5 victoires en 6 matchs au creux de l’hiver, avec un triple-double à 11 points, 14 passes et 10 rebonds, Donovan Mitchell avait adoubé son cadet.

Et Mitchell n’est pas le seul à penser que Darius Garland mérite de faire partie du match des étoiles : Dwyane Wade et Candace Parker sont du même avis que l’arrière du Jazz.

Une troisième saison de toute beauté

Déjà très bon pour sa deuxième saison pro l’an passé, avec 17 points et 6 passes de moyenne, Darius Garland est en train de passer dans une autre catégorie de joueurs cette année. « Il fait de nous une équipe très dynamique parce qu’il est une menace dans tous les aspects du jeu », apprécie JB Bickerstaff dans Dime Mag.

Avec 19 points et 8 passes de moyenne cette saison, et une équipe des Cavs qui a déjoué tous les pronostics avec son cinq majeur de grande taille, le meneur de l’Ohio est clairement sur les tablettes des coachs pour le prochain weekend étoilé de la NBA. Surtout à domicile !

« Ses passes viennent du fait qu’il arrive à mieux lire le jeu maintenant. Il voit les actions avant qu’elles ne se réalisent et il n’est plus simplement dans la réaction », poursuit JB Bickerstaff. « Il manipule les défenses parce qu’il sait à quoi s’attendre maintenant. »

Auteur d’actions décisives dans les dernières minutes de plusieurs matchs, dont deux lancers pleins de sang froid à Toronto, ou d’un 3e quart de folie dans la capitale fédérale, ou ce quart-temps à 10 passes décisives pour renverser le Thunder, ou encore un trophée de meilleur joueur de la semaine dans la conférence Est le jour même de son double-double à 22 points et 12 passes pour battre les Nets de James Harden et Kyrie Irving, Darius Garland vit une troisième saison NBA de haut niveau.

« Je me lève chaque matin avec le sourire aux lèvres, vraiment. Et simplement parce que je sais que je vais passer une bonne journée avec mes coéquipiers. »

Tuer le père

Natif de Gary dans l’Indiana (comme Glenn « Big Dog » Robinson), non loin de la maison natale de Michael Jackson, Darius Garland est fier de son parcours. Passé par la Brentwood Academy dans le Tennessee, puis la petite fac de Vanderbilt, où il ne jouera finalement que cinq matchs à cause d’une vilaine blessure au genou, il est arrivé en NBA comme un talent brut, choisi en 5e position de la Draft 2019 par Cleveland.

« Il n’y a pas grand-monde qui s’en sort là d’où je viens », annonce-t-il ainsi. « Ne serait-ce que de passer l’âge de 21 ans, c’est une réussite quand on vient de ma ville. De pouvoir arriver en NBA, c’était encore autre chose. Il n’y a que deux joueurs qui sont sortis de Gary, dans l’Indiana, et qui sont arrivés en NBA. C’est cool de pouvoir représenter ma ville et mes origines. Comme peu de gens arrivent à s’en sortir, pouvoir représenter ma ville veut dire beaucoup pour moi. »

Souvent comparé à son père Winston, lui aussi passé par la NBA entre la fin des années 1980 (à Golden State) et le début des années 1990 (entre les Clippers, les Nuggets, les Rockets et les Wolves), Darius Garland n’a certes pas atteint le 1m88 du paternel, mais il a largement dépassé son père dans sa production au plus haut niveau. Celui qu’on surnommait « Little Winston » est devenu Darius, le Garland le plus connu de la famille !

« Son niveau technique a toujours été au-dessus de la moyenne », souligne Bryce Drew, son coach à Vanderbilt, actuellement coach de Grand Canyon (où évolue notamment le Frenchy Yvan Ouedraogo). « Il a toujours été en avance sur son âge. Sa taille et sa force n’étaient peut-être pas au même niveau que certains de ses camarades qui étaient plus matures que lui physiquement mais ça ne changeait rien tant il était talentueux et avait ce charisme balle en main. Il a toujours été un joueur beau à voir, peu importe l’âge. »

Pris en main cette saison par deux mentors de grande qualité, d’abord Ricky Rubio et maintenant Rajon Rondo, pour continuer son apprentissage, Darius Garland est un étudiant attentif et studieux.

« J’aime faire de la vidéo. J’aime simplement discuter de basket. C’est pour ça que j’adore parler en fait. Je vais me poser et regarder un match et puis poser des tonnes de question au fur et à mesure. »

L’autorité, il connaît !

Élevé à la dure avec deux papys qui étaient dans l’armée, et un papa qui a connu l’exigence du haut niveau, Darius Garland n’est pas du genre à se cacher. L’autorité, il connaît. Et ça ne lui déplaît pas, bien au contraire !

« Sois simplement honnête avec moi. Je n’aime pas qu’on me raconte des bobards. Il faut être complètement franc avec moi. Je veux qu’on me dise les choses. Si je fais une erreur, je veux qu’on me crie dessus. Je veux être traité de la même manière que le dernier gars au bout du banc. Je ne veux pas de traitement de faveur ou quoi que ce soit dans ce style. Entraînez moi à la dure. Il n’y a que ça qui marche pour moi. »

Au sein de la jeune équipe des Cavs, Darius Garland est devenu le maître à jouer d’une escouade qui joue grand et n’a plus peur d’aller chercher des victoires en terrain hostile. Après deux saisons à 19 et 22 victoires, Cleveland a enfin réussi à retrouver les sommets de la conférence Est, à une vitesse inattendue. Actuellement 3e à l’Est, à une victoire et demie de la première place soit dit en passant, les Cavs ne font plus rire personne.

« Lamar [Stevens] a commencé à aboyer et ça nous est resté, tout simplement. On est des chiens. On est des outsiders [des « underdogs »]. Beaucoup de gens ne pensaient pas nous voir dans la position où nous sommes actuellement. Faire partie des outsiders nous a clairement donné un coup de boost. Quand on a des matchs à l’extérieur et qu’on s’impose, on commence à aboyer pour montrer qu’on est là pour rester ! Personne ne va nous rouler dessus comme avant. »