En mode passeur, Darius Garland n’en finit plus d’impressionner

Après un triple-double contre le Jazz, puis 32 points à San Antonio, que Darius Garland allait-il inventer face à Oklahoma City pour continuer de surprendre ? Le meneur de jeu des Cavaliers a rendu une copie bien épaisse avec 27 points (11/20 au shoot), 18 passes et 5 rebonds.

Ses 18 offrandes (pour seulement deux ballons perdus) sont le record de saison, à égalité avec Chris Paul, le meilleur passeur de la ligue actuellement, et aussi sa meilleure marque en carrière.

« Il a pris les commandes du match dans tous les domaines », remarque admiratif J.B. Bickerstaff pour le Plain Dealer. « On voit qu’il avait la volonté de ne pas perdre ce match. C’est une part de sa progression, ainsi que de celle de l’équipe. On voit que tout le monde fait d’énormes progrès. Darius croit désormais qu’il fait partie de l’élite de la ligue à son poste. »

Difficile de lui donner tort ces derniers jours puisque Darius Garland a effectivement renversé le Thunder, qui avait dominé la première période puis les premières minutes de la seconde en prenant 18 points d’avance. En troisième quart-temps, le joueur de Cleveland accélère et compile 14 points et 8 passes !

20 points et 10 passes de moyenne en janvier

Enfin, dans le « money time », comme cerise sur le gâteau de sa belle performance, il délivre deux passes très importantes qui permettent aux joueurs de JB Bickerstaff de conclure. La première pour un alley-oop d’Evan Mobley, la seconde pour un tir à 3-pts de Lauri Markkanen.

« Ce fut un très long road trip », explique Evan Mobley alors que Cleveland sort de six matches de suite à l’extérieur. « Et Garland continue de faire des grosses statistiques soir après soir. Il assume son rôle pour nous mener à la victoire. »

Depuis son retour à la compétition début janvier, Darius Garland tourne à 20.5 points et 10.1 passes de moyenne et les Cavaliers sont sur quatre victoires de suite. Match après match, le meneur, qui fêtera ses 22 ans dans quelques jours (le 26 janvier), se rapproche de plus en plus du All-Star Game.