Un avenir étoilé pour Darius Garland ?

A une semaine de la fin des votes pour le All-Star Game, les joueurs et les franchises multiplient les messages de soutien pour influencer les votes, et du côté de Cleveland, c’est Darius Garland qui est le mieux placé pour décrocher sa première étoile. Cleveland est l’équipe surprise de la conférence Est, et ce ne serait pas surprenant que les coaches récompensent cette belle première partie de saison par l’envoi d’un Cavalier à… Cleveland puisque le All-Star Game se déroule cette saison dans l’Ohio.

Pour mettre toutes ses chances de son côté, Garland a encore haussé son niveau de jeu, et après avoir réussi son premier triple-double en carrière face aux Kings, il enchaîne avec une grosse perf’ face aux Spurs : 32 points et 8 passes. On retiendra ses 14 points inscrits dans le dernier quart-temps. Un quart-temps qu’il a joué dans son intégralité.

Seul à la mène

« Il adore cette pression et on a essayé d’utiliser intelligemment nos temps-morts pour le faire souffler » explique JB Bickerstaff. « Mais quand le match se décide, il veut être sur le terrain. C’était un match serré pendant tout le 4e quart-temps, et il ne voulait pas sortir. »

Le meneur des Cavaliers, déjà orphelin de Collin Sexton et de Ricky Rubio, était privé cette nuit de Rajon Rondo, et il a montré l’exemple des deux côtés du terrain dans un duel royal face à Dejounte Murray.

« C’est une autre façon pour lui de se sacrifier pour nous » confie Jarrett Allen. « Il aurait pu facilement remonter la balle en marchant ou défendre mollement. Mais il s’est donné à fond pendant 12 minutes. »

Auteur de 11 points et 4 passes dans le premier quart-temps avec un 3 sur 4 à 3-points, Garland s’est aussi fait remarquer par un « buzzer beater » de la 1ère mi-temps depuis le milieu de terrain ! Mais pas question de le célébrer…

« J’ai su qu’il allait rentrer au moment où il a quitté mes mains, et quand il est rentré, j’ai commencer à courir… L’équipe voulait que j’aille vers le banc, mais j’étais du genre à leur dire : « Les gars, ce n’est que la mi-temps ! Direction les vestiaires ! On pourra célébrer ça plus tard. »

Cleveland retrouve son identité

Et c’est ce qu’ils feront avec cette 3e victoire de suite, la 11e en quatorze matches malgré la perte de Sexton et Rubio. « Ce road-trip est plaisant car on a retrouvé notre identité » estime Allen. « Après la blessure de Ricky, on a quelque peu vacillé et je trouvais que ce n’était plus notre identité. Depuis trois ou quatre matchs, nous commençons à réapprendre à jouer au basket des Cavaliers, à partager la balle et à défendre. »

C’est ce qui fait la fierté du coach JB Bickerstaff, ravi que son groupe soit capable de rester uni et performant.

« Il y a un lien dans ce groupe car ils se parlent et se responsabilisent les uns, les autres… Ils ont la volonté d’y arriver collectivement. Quand c’est comme ça, il n’y a pas de fracture, ni de séparation. Tout le monde se rassemble, se bat et essaie de faire le travail. Je trouve qu’ils font de l’excellent travail dans ce domaine. »

Une sélection au All-Star Game viendrait ainsi récompenser cet esprit de groupe, et Garland est sans doute le mieux placé.