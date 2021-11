Darius Garland climatise la salle des Raptors

Face à face, deux des équipes surprises de ce début de saison, et les Raptors avaient pris le meilleur départ avec une avance de 12 points en fin de première mi-temps grâce à un bon passage de Malachi Flynn (57-45). À ses côtés, de très bons Fred VanVleet et OG Anunoby, tandis que Scottie Barnes a effectué une belle rentrée avec un double-double.

Au retour des vestiaires, les Raptors passent un 6-0 pour prendre le large (63-48). Mais Cleveland s’accroche, notamment grâce à Evan Mobley dont l’envergure gêne les intérieurs des Raptors. Résultat : grâce à son rookie, Cleveland revient à -5 à trois minutes de la fin du 3e quart-temps (74-69). Dans le 4e quart-temps, Barnes redonne de l’air et met le feu à la salle sur un dunk (89-81), mais Darius Garland lui répond avec six points de suite (89-87).

Grâce à OG Anunoby, les Raptors attaquent le money time avec cinq points d’avance (101-96), mais Cleveland va réaliser le braquage parfait avec un super passage de Jarrett Allen, puis une faute d’Anunoby sur Garland. Nick Nurse demande un challenge après ce croque-en-jambes. Il le perd, et aux lancers, Garland permet aux Cavaliers de passer devant (102-101). Il reste alors quatre secondes.

Derrière, la balle de match est pour OG Anunoby, mais son fadeaway près du cercle échoue. Mais la balle revient dans les mains de Barnes dont la claquette est stoppée par l’angle du cercle. Victoire finale de Cleveland, la 3e de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le hold-up parfait. Avant de prendre l’avantage à quatre secondes de la fin, les Cavaliers n’avaient jamais mené du match ! Une fois de plus, les jeunes Cavaliers ont montré de grosses forces mentales pour ne jamais baisser les bras, même après un début de deuxième mi-temps raté.

Un entre-deux décisif. Si la rencontre s’est jouée sur deux lancers-francs de Garland, il ne faut pas oublier l’entre-deux qui a précédé ce passage sur la ligne. Collin Sexton se fait bâcher par Gary Trent Jr, et les arbitres sifflent entre-deux. A la surprise générale, Sexton gagne l’entre-deux, et dévie la balle pour Cedi Osman. Garland voit alors un trou de souris, et dans un vacarme incroyable, il va chercher une faute et deux lancers.

Cleveland voyage bien. Troisième victoire de suite des Cavaliers, et on retiendra que sur leurs six succès, quatre ont été obtenus à l’extérieur. Vainqueurs à Denver, chez les Clippers et les Hornets, les coéquipiers d’Evan Mobley semblent résister à toute pression, et pourtant, l’ambiance était bouillante cette nuit à la Scotiabank Arena. Une salle où Cleveland restait sur six défaites de suite.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Match après match, il s’impose comme le patron de l’équipe. On ne sait pas si c’est l’influence de Ricky Rubio mais il joue de plus en plus juste, et quand les Cavaliers étaient menés de 15 points, c’est lui qui a rassuré tout le monde. 21 points à 8 sur 12 aux tirs, 8 passes et les lancers-francs de la gagne. Une prestation de choix.

✅ OG Anunoby. En attendant Pascal Siakam, OG Anunoby est l’attaquant le plus fiable des Raptors. Fred VanVleet impressionne, mais il peut aussi enchaîner plusieurs séquences casse-croûte avec des tirs très difficiles. OG Anunoby est plus sobre et plus sûr, et ce n’est pas surprenant que le dernier système ait été pour lui. Il s’en est fallu de très peu qu’il ne soit le héros du match.

✅ Jarrett Allen. Nouveau double-double pour le pivot des Cavaliers, et on retiendra son dernier quart-temps. À l’image de ses coéquipiers, il ne doute jamais, et il plante son premier 3-points de la saison à un moment-clé. Ensuite, son entente sur le pick-and-roll avec Ricky Rubio lui a permis de scorer quatre points de suite pour ramener les Cavaliers à -1. Enfin, c’est lui qui gêne Anunoby sur son dernier tir. Un nouveau match plein.

⛔ Collin Sexton. Quand il s’est fait contrer par Gary Trent Jr, on s’est dit qu’il avait tué la tentative de comeback des Cavaliers… Encore un match très compliqué pour lui avec ce vilain 4 sur 17 aux tirs et 3 balles perdues. JB Bickerstaff lui maintient sa confiance comme titulaire, mais il lui a préféré Rubio pour ramener les Cavaliers dans le money time. Avant de le relancer pour les dernières secondes…

LA SUITE

Toronto (6-4). Gros morceau dimanche soir avec la venue des Nets.

Cleveland (6-4). Les Cavaliers seront au Madison Square Garden dimanche soir.