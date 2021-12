Les Cavs sont sur un petit nuage depuis quatre matchs et Darius Garland a tutoyé le septième ciel cette nuit sur le parquet de Washington, frôlant l’extase lors d’un troisième quart-temps à sens unique durant lequel il a collé 17 points, dont deux missiles à 3-points qui ont offert le plus écart du match à son équipe, à +36 !

Dans leur large victoire, les Cavs ont parfaitement appliqué le plan de jeu établi par JB Bickerstaff, en faisant d’abord briller Jarrett Allen, afin d’ouvrir plus de possibilités pour le reste de l’équipe ensuite. Et c’est ce qui s’est passé avec Darius Garland qui a pris le match à son compte au retour des vestiaires.

« Quand Jarrett Allen commence à être chaud, tout le monde commence à le chercher, l’attention de la défense se porte sur lui et c’est là que les espaces s’ouvrent pour mes coéquipiers et moi », a confirmé Darius Garland.

Quand l’élève surclasse le maître

Auteur de son meilleur match de la saison au scoring, le deuxième meilleur de sa carrière, Darius Garland n’a pas été seulement une gâchette, à 5/6 à 3-points notamment. Il a également distribué 10 caviars et a participé à l’effort collectif en prenant 8 rebonds. C’est ce collectif qui fait la différence pour les Cavs en ce moment.

« On a un super groupe, tout le monde est concentré et impliqué dans ce que le coach et le staff nous demande de faire. On essaie de présenter le même visage chaque soir et de continuer sur cette lancée, continuer à apprendre et à nous améliorer », a poursuivi le meneur.

Cerise sur le gâteau, Darius Garland a réalisé son show devant les yeux de son mentor, Bradley Beal, qui le suit depuis les tournois AAU. Sur ce match, l’élève a dépassé le maître, et ne manquera pas de lui faire remarquer.

« Brad a toujours été un grand frère pour moi, je sais que je peux l’appeler au besoin, c’est juste super cool de pouvoir me mesurer à lui. Je sais que c’est un gros compétiteur, un super joueur, un All-Star, donc c’est un super sentiment de décrocher la victoire sur ses terres. Je vais pouvoir un peu le chambrer », a conclu le MVP de la nuit.