Stats & Highlights | Joel Embiid et Nikola Jokic dominent encore, Anthony Edwards brille à Portland

Il n’est pas bon d’affronter Nikola Jokic ou Joel Embiid en ce moment. Le premier a compilé 28 points, 21 rebonds et 9 passes décisives dans la nouvelle victoire de Denver face à Detroit, la deuxième en quelques jours seulement. Le second a quant à lui collé 42 points aux pauvres Pelicans.

Les Spurs ont connu une soirée tranquille pour le derby texan, puisque Houston n’a pas défendu et surtout ne gagne pas à domicile depuis plusieurs semaines. Les fans du Toyota Center attendent un succès depuis le 8 décembre !

Enfin, Anthony Edwards a fait tomber les Blazers, à Portland, avec ses 40 points. Une rechute pour les hommes de Chauncey Billups, qui n’arrivent pas à enchaîner trois victoires de suite.

Detroit – Denver : 105-110

Cade Cunningham (34 points) a tout essayé pour renverser Denver, mais le rookie a buté sur plus fort que lui. Après une première mi-temps ratée, les Pistons vont élever leur niveau en défense après la pause. Cade Cunningham enfile les paniers et Detroit parvient enfin à se rapprocher après la mauvaise entame du dernier quart-temps de Nikola Jokic et compagnie.

Privés de points pendant cinq minutes, les Nuggets (qui ont perdu 25 ballons) voient Detroit revenir à une seule possession, après un tir primé du rookie. Nikola Jokic, encore énorme avec 28 points, 21 rebonds et 9 passes, revient en jeu et marque immédiatement. Cunningham insiste mais finalement, lui et Saddiq Bey manquent les dernières tentatives. Monte Morris assure aux lancers et malgré un dernier acte mal maîtrisé, les hommes de Michael Malone l’emportent.

Pistons / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 34 8/17 3/6 2/3 1 1 2 3 1 2 0 0 -9 21 18 I. Stewart 25 0/3 0/1 0/0 0 4 4 1 5 1 2 0 -1 0 1 C. Joseph 23 3/6 1/3 0/0 2 2 4 1 4 0 0 0 -9 7 9 C. Cunningham 40 14/26 6/9 0/0 0 8 8 8 5 2 4 4 -4 34 40 H. Diallo 26 7/16 0/2 0/0 3 2 5 1 5 2 2 0 -5 14 11 T. Lyles 23 2/7 1/4 5/5 1 5 6 2 2 2 0 0 -4 10 15 F. Jackson 14 5/11 1/5 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +3 11 7 K. Hayes 29 2/8 0/3 2/2 1 1 2 8 3 2 0 0 +5 6 12 J. Jackson 6 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 1 1 -3 1 0 R. McGruder 20 0/2 0/2 1/2 1 2 3 1 0 2 0 0 +2 1 4 Total 41/97 12/36 11/14 9 27 36 25 25 14 9 5 105 Nuggets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 29 8/12 1/2 3/4 2 2 4 1 4 0 1 0 +7 20 19 A. Gordon 34 6/11 1/3 3/4 1 4 5 5 2 1 3 1 +13 16 19 N. Jokic 34 9/20 3/8 7/7 3 18 21 9 2 1 3 0 +14 28 45 M. Morris 33 3/14 0/4 6/6 3 5 8 3 1 1 2 0 +5 12 11 A. Rivers 27 3/4 2/2 2/2 0 0 0 2 3 1 2 0 +10 10 10 Z. Nnaji 18 3/4 2/2 1/2 4 1 5 0 1 0 2 0 -3 9 10 D. Cousins 14 1/5 0/3 2/2 3 4 7 0 3 2 6 0 -7 4 3 F. Campazzo 19 1/3 1/3 1/2 0 0 0 2 1 1 2 0 -7 4 2 B. Hyland 6 1/3 0/1 2/2 0 2 2 1 0 0 2 0 +7 4 3 B. Forbes 18 1/7 1/4 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 -2 D. Reed 9 0/1 0/0 0/0 0 4 4 0 0 0 1 0 -14 0 2 Total 36/84 11/32 27/31 16 40 56 25 17 7 25 1 110

Houston – San Antonio : 104-134

Victoire facile des Spurs. Dejounte Murray et Jakob Poeltl n’ont eu besoin que de trois quart-temps pour compiler 37 points. La défense des Rockets a été très poreuse, laissant San Antonio inscrire 82 points dans la raquette…

En troisième quart-temps, les hommes de Gregg Popovich vont accélérer deux fois pour s’assurer la victoire. D’abord avec un 8-0, puis avec un 10-3. Il y a alors 22 points d’écart et la rencontre est pliée. C’est la neuvième défaite de suite à domicile pour les troupes de Stephen Silas !

Rockets / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 19 5/11 1/3 3/4 4 2 6 2 4 3 1 0 -2 14 17 C. Wood 24 6/11 2/5 1/4 2 5 7 0 2 0 2 0 -19 15 12 E. Gordon 25 2/9 0/3 3/3 3 2 5 2 0 0 1 0 -20 7 6 K. Porter Jr. 26 5/12 2/4 4/5 1 4 5 9 2 0 4 0 -19 16 18 J. Green 32 3/16 1/8 0/0 1 3 4 1 2 0 2 0 -12 7 -3 K. Martin Jr. 29 6/7 1/1 0/1 3 5 8 2 0 2 0 0 -28 13 23 A. Sengun 24 5/13 0/2 4/6 3 2 5 1 1 1 3 3 -11 14 11 G. Mathews 26 1/6 1/4 2/2 0 2 2 1 0 0 1 0 -23 5 2 A. Brooks 12 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -14 0 0 J. Christopher 24 6/9 1/3 0/0 0 2 2 3 0 2 1 0 -2 13 16 Total 39/95 9/34 17/25 18 27 45 21 12 8 15 3 104 Spurs / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 25 6/11 3/5 0/0 2 2 4 2 4 0 1 1 +5 15 16 K. Johnson 27 7/10 2/5 0/0 1 3 4 1 3 2 1 0 +17 16 19 J. Poeltl 21 9/13 0/0 0/0 2 7 9 3 1 0 1 2 +22 18 27 D. White 23 2/5 0/3 1/1 0 2 2 6 1 0 1 0 +16 5 9 D. Murray 24 8/15 1/5 2/2 0 5 5 10 4 3 2 0 +9 19 28 T. Young 12 6/8 0/2 0/0 1 2 3 1 2 1 1 0 -1 12 14 D. Eubanks 15 6/9 0/0 1/1 5 4 9 2 3 0 2 1 +9 13 20 J. Hernangomez 10 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 J. Landale 7 2/2 2/2 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 +5 6 6 T. Jones 25 6/8 0/1 2/2 0 2 2 4 0 1 1 0 +23 14 18 L. Walker IV 21 2/10 0/4 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 +16 4 1 D. Vassell 29 4/10 4/5 0/0 0 4 4 6 2 0 0 1 +29 12 17 Total 58/101 12/32 6/6 11 38 49 38 22 8 13 5 134

Philadelphie – New Orleans : 117-107

Personne ne peut arrêter Joel Embiid en ce moment et sûrement pas des Pelicans déplumés. Devonte’ Graham, Josh Hart, Brandon Ingram et Jonas Valanciunas étaient absents, mais New Orleans a été vaillant et bon pendant trois quart-temps. Ils ont même eu deux fois 10 points d’avance.

Puis, le pivot de Philadelphie a sorti les muscles. Il est entré à moins de huit minutes de la fin du match et a collé 12 de ses 42 points dans ce dernier quart-temps. Les Sixers ont passé un 10-3 fatal aux Pelicans et Joel Embiid a inscrit l’intégralité des dix points.

76ers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 39 13/19 3/3 4/4 1 10 11 2 1 1 3 2 +6 33 40 J. Embiid 33 12/24 0/3 18/20 6 8 14 4 5 0 3 4 +6 42 47 T. Maxey 35 4/10 2/4 0/0 0 3 3 5 4 0 1 0 +8 10 11 M. Thybulle 33 1/5 0/3 1/1 3 1 4 3 2 2 0 1 +6 3 9 F. Korkmaz 37 3/10 2/7 5/5 1 2 3 2 1 0 0 1 +5 13 12 G. Niang 21 2/5 1/3 1/1 0 1 1 6 4 0 2 0 +6 6 8 A. Drummond 15 2/4 0/1 0/0 1 4 5 1 2 1 0 0 +4 4 9 I. Joe 22 2/6 2/6 0/0 1 1 2 3 2 0 1 0 +6 6 6 C. Brown Jr. 4 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 +3 0 0 Total 39/84 10/31 29/31 14 30 44 26 22 4 10 8 117 Pelicans / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 25 1/4 0/2 0/0 0 5 5 3 3 0 1 1 -6 2 7 H. Jones 39 5/12 1/3 1/1 2 4 6 4 2 1 1 2 -5 12 17 W. Hernangomez 30 11/15 1/2 6/7 5 5 10 1 3 0 2 1 -4 29 34 J. Alvarado 33 4/11 1/2 2/4 0 3 3 5 4 2 0 2 -3 11 14 N. Alexander-Walker 37 11/22 5/9 4/7 0 4 4 5 3 0 1 1 -8 31 26 G. Clark 13 1/1 1/1 0/0 2 2 4 1 4 0 1 0 -8 3 7 N. Marshall 22 1/4 0/1 2/2 0 1 1 1 1 1 1 0 -2 4 3 J. Hayes 22 6/10 0/1 3/5 2 3 5 1 4 1 1 0 -6 15 15 T. Satoransky 19 0/4 0/1 0/0 0 1 1 5 1 0 0 0 -8 0 2 Total 40/83 9/22 18/26 11 28 39 26 25 5 8 7 107

Portland – Minnesota : 107-109

Jusqu’en troisième quatre-temps, tout allait bien pour les Blazers, qui comptaient 13 points d’avance. Ensuite, Jusuf Nurkic a pris sa quatrième faute et son retour sur le banc a tout déstabilisé, notamment en défense.

Anthony Edwards (40 points) fait mal à Portland et les Wolves passent devant en dernier quart-temps. Dans le « money time », C.J. McCollum, Jusuf Nurkic et Norman Powell permettent à Portland d’égaliser à 107 partout à 10 secondes du terme. Mais D’Angelo Russell a le dernier mot, avec un ultime panier pour passer au-dessus des 50% de victoires.