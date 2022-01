Boston explose les Kings : + 53 !!!

Avec 30 points et 10 rebonds de Jaylen Brown et 36 points de Jayson Tatum, les Celtics réalisent le match parfait face aux Kings (128-75). Une rencontre pliée très rapidement par Boston avec deux grosses séries dès le premier quart-temps : 11-0, suivi d’un 16-0. Sacramento est asphyxié et maladroit (1/12 à 3-points), et après douze minutes, les Celtics menaient déjà de 25 points (38-13).

La suite sera du même tonneau, et à la pause, Boston comptait 33 points d’avance (63-30). Comme l’écart va atteindre les 60 points, Ime Udoka en a profité pour reposer ses stars dans le 4e quart-temps, et ses joueurs s’imposent finalement de 53 points pour basculer enfin dans le positif (25v-24d). Pour Sacramento, la belle prestation à Milwaukee est déjà oubliée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps fulgurant. Les Celtics ont annoncé la couleur d’entrée avec un 11-0 en trois minutes pour s’échapper (17-4). Terence Davis a juste le temps de planter un 3-points que Boston enchaîne avec un 16-0. En sept minutes, les Kings viennent d’encaisser un 27-3, et ils ne s’en remettront jamais.

– Le « switch » permanent. Les Celtics avaient décidé de changer sur tous les écrans, et Alvin Gentry a regretté que ses joueurs ne profitent pas de certains « mismatches ». Privés de De’Aaron Fox, les Kings étaient sans rythme, ni mouvement.

TOPS/FLOPS

✅ Les « Jay’s ». Depuis que Robert Parish et d’autres les ont critiqués plus durement, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont élevé leur niveau de jeu. Clairement, il y a encore beaucoup d’individualisme chez Jayson Tatum, auteur de 36 points, après ses 51 unités face aux Wizards. En revanche, il y a la volonté de Jaylen Brown de faire jouer les autres. Tout du moins, il lâche plus vite la balle que son coéquipier et la rend aussi. Mais ils ont la chance d’être entouré d’intérieurs altruistes.

✅ Robert Williams. On n’a vu que lui dans la raquette, et il signe un record en carrière au rebond. Il est athlétique, il court vite et il a de bonnes mains. Avec un bon meneur de jeu à ses côtés, il peut se faire une carrière à la Clint Capela, qu’il croisera d’ailleurs vendredi.

⛔Les Kings. Il n’y a pas un joueur qui limite les dégâts… Totem du groupe, Harrison Barnes termine à 1 sur 12 aux tirs. Buddy Hield est le seul à joueur à plus de 10 points, mais à 4 sur 14 aux tirs. Une faillite collective et totale qui se boucle par une énorme fessée finalement logique.

LA SUITE

Celtics (25-24) : déplacement vendredi chez des Hawks en grande forme.

Kings (18-31) : back-to-back à Atlanta justement.