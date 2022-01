Dallas subit le réveil fracassant de l’attaque des Warriors !

130 points marqués, huit joueurs à 9 points ou plus, 31 passes décisives, 39.5% de réussite à 3-points, Golden State a fait sauter le bouchon de 15 matchs de frustration lors d’une démonstration face à l’équipe en forme du moment.

Luka Doncic donne le ton de la rencontre en marquant 13 des 20 points de son équipe en premier quart-temps, mais les Mavs ont du mal à stopper une paire Stephen Curry – Andrew Wiggins extrêmement incisive.

Leurs cinq ballons perdus et leur maladresse permettent aux Warriors de prendre 11 points d’avance (31-20). Tim Hardaway Jr relance Dallas mais sa sortie sur blessure, couplée à un 3/3 de loin de Klay Thompson, suivi d’un bon passage de Jordan Poole mettent Golden State à +17. Il faut l’adresse de Luka Doncic pour limiter la casse (63-51).

L’altruisme et l’adresse des Warriors continuent de tourmenter Dallas et l’écart atteint rapidement les 20 unités sur un 3-points de Jordan Poole (78-58). L’écart reste dans ces eaux jusqu’en début de dernier quart-temps avant qu’un 19-4 de Golden State ne plie le match et ne nous offre un dunk tonitruant de Jonathan Kuminga.

Frustré, Kristaps Porzingis se fera expulser après avoir envoyé le ballon dans les tribunes. Il s’excusera auprès des fans alors que les Warriors eux ont été sans pitié jusqu’à la fin du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors montrent l’étendu de leur potentiel offensif des Warriors. Depuis le retour de Klay Thompson, l’attaque de Golden State se cherche et l’absence de Draymond Green n’aide pas. Cette nuit, pour la première fois, tout a semblé fonctionné, nous offrant au passage un échantillon de ce que cette équipe peut donner. Stephen Curry et Andrew Wiggins ont donné le ton en étant agressif et leur rythme leur a permis de trouver de l’adresse. Klay Thompson leur a emboité le pas en deuxième quart-temps. Tout le temps en mouvement, le « Splash Brother » a trouvé ses tirs dans le rythme de l’attaque. Jordan Poole, qui avait jusqu’ici eu du mal à trouver son flow en tant que sixième homme, s’est montré à l’aise loin du ballon aux côtés de Curry et Thompson, avant de changer son fusil d’épaule quand nécessaire pour créer et attaquer balle en main. Ils n’ont laissé aucune chance à une défense de Dallas, toujours en retard, qui tournait pourtant à plein régime depuis plusieurs semaines. À voir maintenant si les Warriors peuvent enchainer.

– Luka Doncic seul contre tous. Comme à Dallas en début de mois, le Slovène a pris ses aises dans la défense de Golden State. Que ce soit face à Andrew Wiggins, Gary Payton II ou Klay Thompson (pour la première fois sur une star adverse pendant une longue séquence depuis son retour), le meneur des Mavs a fait ce qu’il a voulu, notamment en première mi-temps comme ses 21 points en attestent. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers ont eu plus de mal. Ils ont commencé le match à 3 sur 13 aux tirs et n’ont jamais vraiment réussi à inverser la tendance, terminant la rencontre à 34% au tir dont 18% de loin.

– Fracture du pied gauche pour Tim Hardaway Jr. Sur un drive anodin en milieu de deuxième quart temps, Tim Hardaway Jr a tout de suite ressenti une gêne. Il a mis ses deux lancers francs et a tout de suite pris la direction des vestiaires sans pouvoir mettre le moindre poids sur son pied gauche. Le verdict est tombé quelques minutes plus tard : fracture du cinquième métatarse du pied gauche pour l’ailier des Mavs. Une blessure qui pourrait l’éloigner des parquets pour 6 à 10 semaines.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Si son 2/10 à 3-points fait encore tache, Stephen Curry a bien noirci la feuille de match cette nuit, finissant aux portes d’un triple-double (18 points, 9 rebonds, 7 passes).

✅ Klay Thompson. Le Splash Brother était en rythme et son adresse a suivi (15 points, 3/5 à 3-points). Steve Kerr a également augmenté son temps de jeu, ajoutant quelques minutes en début de deuxième et quatrième quart temps pour la première fois de la saison. Klay Thompson a également délivré six passes décisives, dont deux passes dans le dos. Du jamais vu pour le sniper !

✅ Jordan Poole. Bon lors des trois derniers matchs en tant que titulaire, il a amené la même agression cette nuit en sortie de banc, terminant avec 17 points et 3 passes décisives.

✅ Jonathan Kuminga. Le rookie a marqué 17 de ses 22 points en dernier quart-temps. On notera son 4/4 à 3-points et un poster d’une puissance incroyable sur la truffe du pauvre Josh Green.

✅ Luka Doncic. La star des Mavs a terminé meilleur marqueur de son équipe et rebondeur de son équipe avec 25 points et 8 prises.

⛔ Kristaps Porzingis. Le Letton a été maladroit (7 points à 4/15 aux tirs), a souffert sur pick & roll loin du ballon, et s’est fait expulser en fin de match suite à une reprise de volée qui a envoyé le ballon dans les tribunes.

LA SUITE

Golden State (35-13) : les Warriors tenteront de prendre leur revanche sur des Wolves, qui les ont battus il y a dix jours, dans la nuit de jeudi à vendredi

Dallas (27-21) : les Mavs enchainent dès ce soir, en back-to-back à Portland