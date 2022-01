Stats & Highlights | Les Cavaliers s’éclatent, le Texas déchante

Avec trois victoires de suite, les Cavaliers sont en forme actuellement. C’est clairement moins le cas de leur victime du soir, les Spurs, englués dans une série de cinq défaites d’affilée.

Les Pistons, eux, remportent un cinquième match (déjà) en 2022, soit autant qu’entre mi-octobre et fin décembre 2021… Enfin, les Kings enchaînent un deuxième succès de suite face aux pauvres Rockets (qu’ils retrouveront dimanche), et pointent à la dixième place de l’Ouest.

Detroit – Toronto : 103-87

Décidément, les Pistons sont surprenants en 2022. Ils ont dominé les Raptors, malgré des titulaires plombés par les fautes, mais avec un banc efficace (Trey Lyles a inscrit 21 points et Josh Jackson 13). Les Canadiens ont été très maladroits en première période (26% de réussite au shoot) et ont couru après Detroit toute la partie.

En début de dernier quart-temps, après un panier primé de Jackson, les hommes de Dwane Casey ont même 20 points d’avance. C’est alors que les Raptors et Fred VanVleet réagissent. Ils reviennent à huit points à moins de quatre minutes. Cade Cunningham les repousse définitivement avec un 3-pts.

Pistons / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 33 5/11 3/7 2/2 0 4 4 2 3 0 0 0 +12 15 15 I. Stewart 15 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 4 0 3 2 +4 1 1 C. Cunningham 33 8/15 1/4 1/1 0 7 7 5 1 1 2 0 +12 18 22 K. Hayes 26 2/5 0/1 1/2 2 4 6 5 4 2 1 1 +11 5 14 H. Diallo 26 9/16 0/1 0/0 3 3 6 0 3 2 1 1 +23 18 19 T. Lyles 33 6/10 0/2 9/10 2 5 7 1 0 2 0 2 +12 21 28 C. Joseph 26 3/7 2/4 1/1 2 2 4 4 4 0 1 0 -1 9 12 S. Lee 13 0/4 0/0 3/4 0 2 2 3 1 0 0 0 +4 3 3 J. Jackson 21 5/12 2/7 1/1 0 4 4 1 1 0 0 0 -1 13 11 C. Stanley 14 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 +4 0 1 Total 38/81 8/27 19/23 9 34 43 22 24 7 8 6 103 Raptors / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 41 8/17 1/2 6/9 3 8 11 4 5 0 1 1 -12 23 26 O. Anunoby 37 5/14 3/7 3/4 1 2 3 2 0 0 5 0 -8 16 6 S. Barnes 33 4/13 0/4 0/0 3 4 7 2 3 1 1 0 -8 8 8 K. Birch 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -6 0 0 F. VanVleet 42 6/21 6/14 6/8 2 3 5 10 2 2 0 0 -12 24 24 C. Boucher 25 3/7 1/4 3/3 2 4 6 0 3 1 1 0 -7 10 12 P. Achiuwa 25 2/7 0/1 0/0 3 5 8 0 3 0 1 1 -3 4 7 Y. Watanabe 8 0/3 0/3 2/2 0 1 1 0 2 0 1 2 -8 2 1 J. Champagnie 12 0/1 0/1 0/0 1 2 3 0 4 0 0 0 -2 0 2 M. Flynn 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 D. Banton 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 0 -1 S. Mykhailiuk 7 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -7 0 -1 Total 28/87 11/38 20/26 16 30 46 18 23 5 11 4 87

San Antonio – Cleveland : 109-114

Que de regrets pour les Spurs. Après une entame ratée, les Texans ont mis presque 20 minutes pour revenir et prendre les commandes. Encore devant en dernier quart-temps, mais gênés par le secteur intérieur de Cleveland, les Spurs vont finalement céder.

En fin de partie, les Cavaliers étouffent pendant cinq minutes les troupes de Gregg Popovich. Ils passent un 5-0 qui tue le match, avec notamment deux paniers de Lauri Markkanen et Jarrett Allen. Toujours aussi en forme, Darius Garland a inscrit 32 points.

Spurs / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 25 3/13 3/6 0/0 1 1 2 0 2 1 4 0 -4 9 -2 K. Johnson 30 7/14 4/9 0/0 2 3 5 2 1 0 1 0 -8 18 17 J. Poeltl 33 0/4 0/0 0/0 1 11 12 2 4 2 1 3 +4 0 14 D. Murray 36 14/23 1/4 1/3 2 12 14 8 3 0 2 0 +6 30 39 D. Vassell 28 4/11 2/4 0/0 1 4 5 0 5 2 3 0 -14 10 7 K. Bates-Diop 18 4/6 1/2 0/0 2 2 4 0 1 1 1 0 +2 9 11 J. Landale 15 1/3 0/2 3/3 0 3 3 2 0 0 0 1 -8 5 9 B. Forbes 17 5/8 4/5 1/1 0 0 0 2 3 0 0 0 +4 15 14 L. Walker IV 29 4/9 0/2 3/4 0 0 0 6 3 0 0 0 +1 11 11 J. Primo 10 0/1 0/0 2/2 1 1 2 0 2 0 3 1 -8 2 1 Total 42/92 15/34 10/13 10 37 47 22 24 6 15 5 109 Cavaliers / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 34 4/5 0/1 0/0 1 5 6 0 2 1 1 1 +11 8 14 L. Stevens 31 4/9 0/0 0/1 2 4 6 2 1 1 0 0 +1 8 11 J. Allen 32 7/11 0/0 3/5 3 13 16 2 2 1 2 0 -7 17 28 E. Mobley 39 7/15 0/0 1/3 3 3 6 3 2 1 3 1 +14 15 13 D. Garland 37 11/25 4/8 6/6 0 4 4 8 1 1 1 1 +3 32 31 K. Love 16 3/7 1/3 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 7 8 C. Osman 24 5/12 2/5 2/5 2 0 2 2 2 1 1 0 +4 14 8 I. Okoro 16 2/6 0/2 2/4 0 1 1 1 1 0 1 0 -3 6 1 B. Goodwin 11 3/5 1/1 0/0 0 1 1 5 1 1 0 0 +2 7 12 Total 46/95 8/20 14/24 12 34 46 24 13 7 9 3 114

Sacramento – Houston : 126-114

Christian Wood avait parfaitement lancé les Rockets avec 15 points dans les huit premières minutes du match. Sauf que l’intérieur a pris trois fautes très rapidement et sa sortie a plombé Houston. En second quart-temps, un 10-2 permet aux Kings de finir devant le premier acte.

Dans le second, c’est Marvin Bagley III qui va s’illustrer, avec son meilleur match de la saison (26 points et 13 rebonds). En dernier quart-temps, l’intérieur inscrit 10 points. Les Kings passent un 12-0 qui fait très mal aux Texans, et Bagley enfonce le clou encore après pour un deuxième succès de suite.