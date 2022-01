Phoenix domine Indiana à l’usure

La première mi-temps est indécise car les deux équipes jouent au ralenti et sont handicapées par leur maladresse. Elles affichent pratiquement le même pourcentage aux tirs : 35% pour les Suns (15/43), 33% pour les Pacers (15/45). Par un score similaire dans chacun des deux premiers quart-temps (23-19), Phoenix vire en tête à la pause (46-38), sans vraiment convaincre.

En deuxième mi-temps, le rythme s’accélère. Devin Booker, jusque-là discret, inscrit 22 points dans le seul troisième quart-temps (16e quart-temps à 20 points ou plus en carrière) tandis que Caris LeVert et Justin Holiday compilent un 8/12 aux tirs. Les Pacers inscrivent 38 points dans le seul troisième quart-temps, soit leur total de la première mi-temps, et recollent au score (80-76) malgré le coup de chaud de l’ancien de Kentucky.

Le quatrième quart-temps sera le « show » de Chris Paul. Alors qu’il avait manqué ses quatre tirs durant les 36 premières minutes, le « Point God » active le mode « money-time » et inscrit 5 de ses 6 tirs suivants. Sous l’impulsion du meneur, les Suns collent 32 points dans le dernier acte et s’offrent finalement une fin de match tranquille face à ces Pacers qui auront vaillamment fait face mais étaient trop courts pour espérer bousculer la meilleure équipe de la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chris Paul insaisissable dans le quatrième quart-temps. Fantomatique durant 36 minutes, le meneur est sorti du bois au meilleur du moment. Alors que les Pacers venaient de recoller au score, il s’est chargé de calmer leurs ardeurs avec un quart-temps à 5/6 aux tirs. Il compile 12 points (5/10), 3 rebonds, 9 passes et 2 interceptions.

– Un match indécis malgré ce que suggère l’écart final. Si l’écart final (+18 pour Phoenix) laisse penser le contraire, la rencontre a bel et bien été disputée. Preuve en est avec 10 égalités durant la rencontre. Les Pacers ont rapidement rendu les armes dans le dernier quart-temps, mais les 36 minutes précédentes étaient indécises.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Discret dans le dernier quart-temps, l’arrière All-Star a néanmoins réussi un grand troisième quart-temps avec ses 22 points à 8/12 aux tirs. Une partition offensive XXL presque banale pour le scoreur, qui termine la rencontre à 35 points (11/25), 4 rebonds et 3 passes.

✅ Deandre Ayton. En 30 minutes, le pivot a compilé un double-double autoritaire, avec 27 points (à 12/18) et 12 rebonds. Cible principale des passes de « CP3 », il s’est amusé dans la peinture et a fait souffrir les intérieurs des Pacers, Myles Turner en tête.

✅ Caris LeVert. En l’absence de Malcolm Brogdon, l’arrière est le créateur principal des Pacers, et face à Phoenix il a rendu une copie satisfaisante : 20 points (8/19), 5 rebonds et 9 passes. Insuffisant pour inquiéter ces Suns malheureusement pour l’ancien de Michigan.

⛔️ Le banc des Pacers. Le trio Duarte / Stephenson / Brissett a compilé 13 points à 6/23 et n’a pas été d’une grande aide aux titulaires, particulièrement à un Caris LeVert esseulé sur le plan offensif durant la rencontre.

⛔️ Myles Turner. Discret offensivement (5 points à 2/9), le pivot a par ailleurs souffert défensivement face à Deandre Ayton, qu’il n’a pas réussi à gêner. Plus mauvais +/- de son équipe (-19), il a péché dans la dissuasion, domaine dans lequel il est pourtant brillant habituellement. Jamais facile d’affronter un pivot adverse servi par Chris Paul.

LA SUITE

Phoenix (32-9) : suite du « road-trip » dimanche avec un déplacement à Detroit

Indiana (15-28) : retour aux affaires lundi pour un déplacement à Los Angeles, face aux Clippers