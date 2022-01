En démonstration, Luka Doncic et les Mavericks stoppent les Grizzlies

Voilà ce qui s’appelle mettre fin à la série de victoires d’un adversaire avec la manière ! Alors que les Grizzlies se présentaient avec une belle série de onze succès consécutifs, Dallas n’a eu aucun complexe à leur rendre visite pour leur mettre une toute aussi jolie fessée.

Les visiteurs n’avaient pourtant pas pris le meilleur des départs en se retrouvant menés de 9 unités dès la fin du premier quart-temps (27-18). Dallas n’a pas eu de peine pour revenir dans le second, ce qui n’a pas empêché Ja Morant et sa troupe de virer avec une légère avance à la pause (55-50). Toute la suite a été beaucoup plus compliquée pour les locaux.

Très bien pris par la défense texane, les Grizzlies ont commencé à bafouiller leur basket. Les Mavs, portés par la paire Luka Doncic – Jalen Brunson, ont fait exactement l’inverse pour dominer largement le troisième quart-temps et s’offrir plus de dix points d’avance (73-84).

Le souci pour Memphis est que cette domination s’est poursuivie dans le dernier acte. Incapables de retrouver de la lucidité en attaque, les Grizzlies ont eu tout autant de mal à contenir un Luka Doncic parfait aux tirs pour finir. Le « garbage time », avec un Marquese Chriss transformé en machine à dunks, a permis à Dallas de compter jusqu’à 31 points d’avance…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La seconde période des Mavs. Elle a tourné à la démonstration en faveur des Texans avec un différentiel au score vertigineux en leur faveur : +32 (+16 à chaque quart-temps) ! En plus de belles séquences en attaque, les Mavs ont surtout brillé par leur défense, invitant au maximum leurs adversaires à shooter à l’extérieur. Ce qui leur a permis de marquer un paquet de points en contre-attaque (23) face à une défense en transition des Grizzlies pas à la hauteur.

– L’étonnante différence de points à l’intérieur. Aucune des deux équipes n’a brillé derrière la ligne à 3-points (moins de 25% dans l’ensemble). Dallas s’est en revanche régalé dans la raquette adverse en y inscrivant… 72 points. Ironiquement, ils ont signé cette production face à l’équipe qui marque le plus à l’intérieur de toute la ligue. Des Grizzlies qui ont tout de même inscrit 50 points dans ce contexte, ce qui est légèrement en-dessous de leur moyenne sur la saison (55).

– La pire performance offensive des Grizzlies. Combien de fois l’intérieur qui roulait après le « pick-and-roll » n’a-t-il pas été servi ? Les Grizzlies ont parfois délaissé leurs intérieurs, à l’instar d’un Steven Adams qui sortait du banc cette nuit, et surtout oublié d’attaquer le cercle pour se contenter de tirs en périphérie. Le souci est que ce soit à mi-distance ou à 3-points, ils n’ont jamais réglé à la mire. Résultat : avec seulement 19 passes décisives, 38% de réussite et donc 85 points inscrits, Memphis a signé sa pire performance offensive de l’année.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Un récital en seconde période ! Incapable de rentrer un tir primé, le Slovène a largement compensé avec ses tirs à mi-distance, le plus souvent sur une jambe et à reculons. Il a fait preuve d’une efficacité redoutable dans les deux derniers quart-temps (8/10 aux tirs) tout en continuant de créer pour ses coéquipiers. Il a signé sa 10e passe de la soirée, synonyme de 40e triple-double en carrière, sur une sublime passe dans le dos pour le dunk de Dwight Powell après un « pick-and-roll ».

✅ Jalen Brunson. Le parfait relais du leader de Dallas. Lorsque le Slovène rejoignait le banc pour souffler, Jalen Bruson s’est occupé de prendre les commandes de l’attaque des Mavs avec brio. Actif en défense avec ses cinq interceptions, il a surtout brillé pour ses finitions et ses bons ballons donnés dans le jeu de transition. Il a terminé à une petite passe de son 6e double-double cette saison.

⛔ Ja Morant. Meilleur marqueur et passeur de son équipe, il n’a pas donné l’impression de dominer comme habituellement. Il a beaucoup souffert en seconde période où la défense des Mavs l’attendait dans la raquette. Poussé dans les prises à deux ligne de fond, il a eu du mal à trouver ses coéquipiers après avoir sauté. Le meneur a ainsi coûté huit possessions à son équipe.

⛔ Jaren Jackson Jr. Un calvaire en attaque ! Non content de manquer de réussite sous le cercle, l’intérieur a également insisté avec son tir à 3-points, sans briller davantage. Il a ainsi signé un terrible 0/6 dans le dernier quart-temps, en donnant parfois l’impression de tenter sans sa chance par principe, et non pas de shooter pour marquer.

LA SUITE

Grizzlies (30-15) : réception des Bulls, lundi.

Mavericks (23-19) : réception du Magic, la nuit prochaine.