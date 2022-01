Les Warriors passent leurs nerfs sur les Bulls : + 42 !!!

Face à des Warriors privés de Draymond Green, Klay Thompson et Gary Payton II, les Bulls ont pris l’eau en première mi-temps et ont perdu Zach LaVine sur une blessure au genou gauche. En délicatesse avec son attaque depuis plusieurs semaines, Golden State a terminé la rencontre avec 38 passes décisives, pour seulement 7 ballons perdus, et 44% d’adresse à 3-points.

Après leur match raté à Milwaukee, les Warriors sautent à la gorge des Bulls. Ils ne perdent qu’un ballon et marquent 37 points en premier quart-temps grâce à l’adresse longue distance de Jordan Poole, titulaire à la place d’un Klay Thompson laissé au repos, et à la domination d’Andrew Wiggins près du cercle (37-28). Lonzo Ball et son 4 sur 6 de loin avait limité la casse jusque-là, et DeMar DeRozan lui a emboité le pas en provoquant des fautes sur le rookie Jonathan Kuminga mais ça n’empêche pas aux Bulls d’exploser en plein vol.

Quatre interceptions d’Andre Iguodala, six points de suite de Stephen Curry, et un passage plein de promesses de Kuminga lancent un 22-7 des Warriors ! Andrew Wiggins et Stephen Curry continuent d’appuyer là où ça fait mal et Golden State rentre aux vestiaires à +31, à 46% de réussite à trois points, et avec seulement 2 ballons perdus (78-47) !

Menés de 30 points à la pause à Milwaukee la veille, les Warriors sont devenu la deuxième équipe de l’histoire à compter plus de 30 points à la mi-temps de leur match suivant. Ils ont fini le match en roue libre pour retrouver le chemin de la victoire après deux défaites de suite et permettre à Jonathan Kuminga de briller.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’avenir des Warriors appartient à Jonathan Kuminga. Après le match contre Milwaukee, Steve Kerr avait fait le parallèle entre les premières saisons de Giannis Antetokounmpo et celle de son rookie, et ce qu’est devenu le MVP des dernières Finals. On souhaite évidemment la même trajectoire au jeune Warrior et quelques heures plus tard, il a donné raison à son entraineur en montrant tout son potentiel pendant le deuxième quart-temps dévastateur de Golden State. Kuminga y marque 12 points, en faisant mouche de loin et en attaquant le cercle avec une puissance folle. Il y a démontré une belle vision du jeu, et comme lors de la visite des Bulls au Chase Center, il a rendu la vie difficile à DeMar DeRozan, restant dans son short et apprenant au passage de deux fautes rapides pour contenir le All-Star avec brio. Le rookie a terminé la rencontre avec 25 points à 10 sur 12 aux tirs.

— Les Bulls manquent de taille. Mercredi, Kevin Durant s’est amusé face à la défense des Bulls. Cette nuit, les Warriors ont débuté la rencontre en gavant Andrew Wiggins de ballon poste bas et l’ancien Wolf s’est régalé. Avec la blessure de Patrick Williams, le duo LaVine – DeRozan tous deux sous les deux mètres, et la récente blessure au genou de Derrick Jones Jr, les Bulls continuent de souffrir face aux ailiers adverses par manque de taille et de gabarit. S’ils espèrent faire un gros coup en playoffs, les Bulls devront être actifs sur le marché des transferts pour combler cette lacune.

— Plus de peur que de mal pour Zach LaVine ? Lors de la troisième minute du match, Zach LaVine est allé chercher un rebond offensif anodin, avant de faire faute sur Stephen Curry une possession plus tard pour filer directement au vestiaire, suivi par le médecin des Bulls. L’arrière aurait ressenti une gêne au genou gauche et les dirigeants de Chicago ont préféré ne prendre aucun risque. D’après ESPN, il passera un IRM de contrôle samedi mais la franchise de l’Illinois ne semble pas inquiète.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry / Jordan Poole. Alignés sur la base arrière cette nuit, les deux joueurs ont été beaucoup plus agressifs que la veille à Milwaukee et ça leur a permis de retrouver de l’adresse. Stephen Curry a fini avec 19 points à 4 sur 10 de loin alors que Jordan Poole a lui ajouté 22 points à 5 sur 9.

✅ Andrew Wiggins. Servi tôt dans le match, l’ailier a profité de son avantage de taille pour punir la défense de Chicago et marquer 20 de ses 21 points avant la pause. Il a également distribué 6 passes décisives.

✅ Otto Porter Jr.. L’ancien Bull a joué à la Draymond Green cette nuit. Il était omniprésent et a terminé avec 9 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 interceptions, en seulement 19 minutes !

✅ Nikola Vucevic. Avec 19 points, 15 rebonds, et 5 passes, le pivot a été l’un des seuls Bulls à sortir son épingle du jeu cette nuit, malgré des largesses en défense.

⛔ Lonzo Ball. Le meneur des Bulls a marqué 12 de ses 15 en premier quart-temps mais ce sont ses 5 ballons perdus, tous en première mi-temps, qui ont permis aux Warriors de prendre le large.

LA SUITE

Golden State (31-11) : les Warriors terminent leur road trip à Minnesota dimanche.

Chicago (27-13) : les Bulls n’auront pas le temps de tergiverser après une seconde lourde défaite. Ils jouent en back-to-back à Boston samedi.