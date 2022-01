Après avoir joué 25 matches sur 41 à l’extérieur, le Heat se lance dans une série de huit matches sur neuf à domicile, et ils ont parfaitement débuté avec un succès (124-118) face à des Hawks en perdition. Une manière idéale de retrouver la Floride mais aussi Jimmy Butler, absent depuis trois matches.

De cette rencontre, on retiendra le scénario un peu fou avec une formation de Miami qui prend 17 points d’avance (30-13) grâce notamment à un Max Strus déchaîné. Le Heat inscrit 40 points dans le 1er quart-temps, mais s’endort sur ses lauriers. Résultat : Kevin Huerter et Danilo Gallinari lâchent les chevaux, et pour la première fois de la saison, Miami encaisse 40 points dans un quart-temps. À la pause, Atlanta mène de 6 points (70-64).

Le 3e quart-temps permet d’assister à un duel entre John Collins et Omer Yurtseven. Les Hawks tiennent le bon bout, et Gallinari donne même 10 points d’avance en toute fin de 3e quart-temps. Sauf que la défense du Heat va soudainement changer les choses. Atlanta n’arrive plus à trouver de tirs faciles, et de l’autre côté du terrain, Tyler Herro prend feu. Le Heat recolle au score (105-103) mais les Hawks ont du répondant avec Collins et De’Andre Hunter.

À l’entrée du « money time », Kyle Lowy puis Butler égalisent (116-116) mais Trae Young leur répond aux lancers-francs (118-116). Il reste deux minutes à jouer, et Atlanta va s’écrouler. Les Hawks n’inscrivent plus le moindre point avec une faute offensive pour Young, un ballon perdu pour Huerter, ou encore Collins contré par Caleb Martin. Miami termine le match sur un 8-0 pour s’imposer 124-118, et prendre la 2e place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense du Heat décisive. Dans le dernier quart-temps, les Hawks perdent plus de ballons (7) qu’ils n’inscrivent de paniers (6). La paire Lowry-Butler a imposé son physique, tandis que PJ Tucker se chargeait de montrer les muscles derrière.

– Atlanta peut faire des dégâts. Les Hawks sont la première équipe à planter 40 points au Heat en un quart-temps, et c’est aussi la première équipe en deux ans qui inscrit 70 points à la pause dans la salle de Miami.

– Les Hawks glissent… Neuvième défaite en onze matches, et la 4e d’affilée pour Atlanta. Une fois de plus, les coéquipiers de Trae Young gèrent très mal la fin de match. Le coaching de Nate McMillan n’est pas exempt de tout reproche, comme lorsqu’il sort ses remplaçants alors qu’ils avaient fait la différence dans le 3e quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. Le 6e homme du Heat joue parfaitement son rôle avec 11 de ses 24 points dans le dernier quart-temps. C’est déjà lui qui avait stoppé l’hémorragie en toute fin de 3e quart-temps alors que les Hawks avaient pris 10 points d’avance.

✅ Caleb Martin. Auteur d’un contre décisif sur John Collins dans le « money time », il ne rend pas une feuille de stats très sexy avec 2 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 4 fautes. Sauf que c’est lui qui a limité Trae Young, notamment dans le 4e quart-temps.

✅ La paire Lowry-Butler. Les deux parlent le même basket, et ils ne tirent pas la couverture à eux. Ils aiment faire jouer les autres, et donner confiance à leurs coéquipiers. Ils délivrent 18 passes, avant de frapper dans le « money time » avec un 3-points de Lowry pour égaliser et ce « drive » Kobesque de Butler pour repousser les Hawks.

⛔ Le duo Young/Collins. C’est lorsqu’ils étaient sur le banc que les Hawks ont le mieux joué, et les deux ont mal géré la fin de match. Clint Capela absent, Collins devrait jouer davantage près du cercle, tandis que Young n’a pas assez fait jouer les autres alors que Hunter ou Huerter étaient dans des bons soirs.

LA SUITE

Miami (27-15) : back-to-back compliqué avec la réception des Sixers.

Atlanta (17-24) : back-to-back également avec un déplacement à New York.