Les Wagner Bros. font tomber les Hornets

Bon dernier de la conférence Est, Orlando a mis fin à sa série de dix revers du côté de Charlotte, pris au piège dans le dernier acte après trois quart-temps durant lesquels les deux équipes ont plutôt fait jeu égal.

C’est ainsi qu’à +3 à 12 minutes de la fin (91-88), les Hornets ont encaissé un 15-2 fatal dont ils n’ont pas su se relever sur la fin. La série a mis en lumière les facteurs X de la soirée côté floridien avec d’abord le retour de Jalen Suggs qui a attaqué avec deux lay-up avant de passer le relais à Moritz Wagner pour un 3-points et un lay-up ainsi qu’à Franz Wagner pour un dunk qui a contribué à porter la marque à 103-93 en faveur des hommes de Jamahl Mosley.

Moritz et Franz Wagner ont ensuite scoré 11 des 13 derniers points de leur équipe pour assurer la victoire malgré les ultimes efforts de Miles Bridges et Terry Rozier à 3-points (109-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Magic enfin récompensé. Les adversaires louent souvent la qualité de l’opposition affichée par le Magic, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Cette nuit, les Floridiens ont su faire un match plein en tenant bon pendant trois quart-temps avant de placer un run décisif, et profiter ainsi du manque d’agressivité des Hornets pour s’adjuger la victoire avec ses armes, un collectif appliqué magnifié par un banc qui s’est montré productif (45 points).

– Le retour réussi de Jalen Suggs. Sa fracture du pouce oubliée, le rookie a signé 22 minutes de très bonne facture en sortie de banc. L’arrière s’est montré incisif, un peu trop même parfois puisqu’il a quand même perdu 6 ballons au passage, largement rattrapés par son activité puisqu’il a compilé 12 points (5/8), 6 rebonds et 7 passes décisives, et s’est montré à son avantage dans le dernier acte.

TOPS/FLOPS

✅ Les frères Wagner. C’est l’avantage d’avoir un collectif aux forces égales, on ne sait jamais qui va sortir du chapeau. Aux côtés de Gary Harris et Franz Wagner cette nuit, c’est Moritz Wagner qui a tiré son épingle du jeu avec 26 points à 11/17 au tir, dont 4/8 à 3-points, 4 rebonds, et a notamment contribué à faire le trou dans le dernier acte. Les « Wagner Bros. » cumulent 45 points à 19 sur 28 aux tirs, et ils inscrivent 11 des 13 derniers points de leur équipe.

⛔ Le banc des Hornets. Autant le cinq majeur fait peur, autant le banc… fait peur aussi, mais pas pour les raisons inverses. À la différence du Magic, le banc des Hornets n’a pas été un atout pour l’équipe de James Borrego. Ce dernier a peiné pour trouver des relais fiables en sortie de banc et n’a donc pas pu offrir de second souffle à son équipe. En plus d’être discret, le banc de Charlotte a été maladroit de loin (1/8), un autre point noir pour la franchise de Caroline du Nord cette nuit.

L’ACTION

Le LaMelo Show. Le meneur des Hornets a fait lever la foule sur deux actions spectaculaires, coup sur coup. Il a d’abord mis Cole Anthony dans l’embarras en stoppant son dribble pour mieux artiller de loin. Puis, sur l’action suivante, c’est encore lui qui a chipé le ballon après une mauvaise passe de Cole Anthony pour s’en aller servir Miles Bridges après avoir fait passer le ballon entre ses jambes. Une séquence showtime qui a régalé le Spectrum Center.

LA SUITE

Charlotte (23-20) : les Hornets ont rendez-vous au Madison Square Garden lundi pour affronter les Knicks.

Orlando (8-35) : le Magic poursuit sa route, direction Dallas pour défier les Mavs ce samedi.