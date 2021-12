Russell Westbrook fatigué des critiques sur son jeu

Avec son 4/20 au shoot contre les Nets, soit son deuxième pire match de la saison dans ce domaine, Russell Westbrook a de nouveau été ciblé par les critiques. LeBron James a certes pris sa défense, mais ça ne change pas le constat après plus deux mois de saison régulière : l’ancien du Thunder peine pour jouer juste et avec efficacité.

Même David Fizdale l’a reconnu dernièrement, estimant que le MVP 2017 forçait parfois les choses et voulait jouer au héros. Entre des coéquipiers qui lui demandent d’être le Westbrook habituel, donc agressif et qui peut parfois en faire trop, et d’autres qui veulent voir une version plus épurée, avec moins de déchets, le joueur semble lassé.

« Tout le monde veut que je fasse un truc, puis ils ne veulent plus », explique-t-il à ESPN. « Franchement, toute cette situation, ça me passe au-dessus de la tête : ce que veulent ou non les gens, ce que je devrais faire… Les gens disent qu’il faut me laisser être celui que je suis, mais personne ne sait ce que cela veut dire. Les gens disent ça sans rien connaître. Il n’y a que moi pour le savoir. Je vais faire ce que je suis censé faire. »

« Les gens s’attendent à me voir faire du 25 points, 15 rebonds et 15 passes chaque soir »

D’après Russell Westbrook, ce n’est pas lui qui a changé cette saison, pour son retour à la maison, à Los Angeles, mais le regard des observateurs et des fans par rapport à ses saisons précédentes.

« Honnêtement, je vais bien. On parle beaucoup de moi, de mon niveau et de mon style de jeu, mais les gens s’attendent à me voir faire du 25 points, 15 rebonds et 15 passes chaque soir. Ça, ce n’est pas normal. Tout le monde doit le comprendre : ce n’est pas normal de faire ça sur la durée. »

L’ancien des Rockets et des Wizards n’avait jamais aussi peu marqué (19.6 points par match) depuis sa deuxième saison, en 2009/10.

L’année passée, à Washington, il avait aussi connu un début d’exercice délicat avant de monter en puissance.

Mais les maux sont toujours les mêmes chez Russell Westbrook, année après année : les ballons perdus et la maladresse extérieure. Même avec un LeBron James pour le soulager, il tourne toujours à 4.6 balles perdues par match et reste incapable de marquer de loin avec régularité et efficacité. La preuve : sur les huit derniers matches, il affiche un très, très faible 13% de réussite à 3-points.