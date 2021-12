Les Lakers ne veulent pas d’un Russell Westbrook en mode « hero ball »

Depuis le début de saison, Anthony Davis, LeBron James et les Lakers réclament un Russell Westbrook agressif. Les deux stars des Lakers veulent voir le MVP 2017 pur jus, comme il l’a toujours été, même si cela implique du déchet et des choix offensifs parfois contestables.

Sauf qu’avec la blessure de l’intérieur et les absences liées au Covid-19, Westbrook a peut-être surjoué dernièrement. Il a pris 19.5 tirs de moyenne ces deux dernières parties et surtout perdu 13 ballons au total. C’est l’avis de David Fizdale en tout cas.

« Avec les circonstances actuelles, et les nombreux absents, il a eu le sentiment qu’il devait nous sauver », regrette l’assistant coach, qui a désormais les commandes comme Frank Vogel est en quarantaine, pour ESPN. « Sur certaines actions, il a probablement été trop vite ou a forcé les choses. »

Trouver le juste milieu

Comme l’équipe californienne est en plein flou sur son identité, avec un groupe affaibli en plus, les Lakers ont davantage besoin d’un Westbrook économe et leader que d’un Westbrook qui veut tout faire et jouer les sauveurs…

« On a parlé de ça, on a eu une très bonne séance vidéo », poursuit l’ancien coach des Grizzlies et des Knicks. « Les joueurs sont ouverts et écoutent. Comment peut-on mieux aborder certaines actions ? Au lieu de faire ça, comment pourrait-on revenir à des fondamentaux pour obtenir un meilleur shoot ? Comment utiliser les talents de chacun pour obtenir un bon tir ? »

Visiblement, ce travail vidéo a fait du bien au groupe même s’il faudra attendre ce jeudi soir, contre les Spurs, pour voir les effets sur le parquets, pour les Lakers comme pour l’ancien du Thunder et des Rockets.

« J’ai vu, pour moi, les choses que je dois mieux faire, comme le spacing », confie de son côté Trevor Ariza, qui vient tout juste de commencer sa saison. « Je dois aussi changer certaines choses en défense. Cette séance, c’était direct, c’était efficace. On en avait besoin puisqu’on n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner. »