Un Russell Westbrook aux deux visages

LeBron James absent car suspendu, Anthony Davis diminué car malade, les Lakers avaient besoin d’un grand Russell Westbrook pour repartir de New York avec une victoire. Les Californiens l’ont eu… une mi-temps seulement.

Car en première période, le meneur de jeu est passé à côté de son sujet, avec 6 points à 1/5 au shoot et 5 ballons perdus… Heureusement, la pause va lui faire beaucoup de bien.

« Il a eu le déclic, tout simplement », explique Anthony Davis à ESPN, pour justifier ce changement de niveau chez son coéquipier. « Je ne sais pas s’il a vu un matchup avantageux ou non, ou si quelqu’un, un adversaire ou un fan, lui a parlé. Je ne sais pas, mais peu importe, on a besoin de lui comme ça pendant l’intégralité de la rencontre. »

En troisième quart-temps donc, le MVP 2017 compile 18 points à 7/10 au shoot, avec 3 passes et 2 interceptions. Puis, dans le dernier acte, il ajoute 7 points, pour terminer ce match avec un nouveau triple-double : 31 points, 13 rebonds et 10 passes. Sous son impulsion, Los Angeles va remporter la seconde période, mais pas la partie.

« Je lui dis à chaque match : sois toi-même, c’est pour ça que tu es là »

Et même s’il n’a perdu qu’un seul ballon après la pause, c’est encore ce sujet qui est revenu sur le tapis. Avec 4.9 balles perdues par match, Russell Westbrook est le joueur le plus dispendieux de la ligue derrière James Harden (5 possessions perdues par match). Une habitude chez lui depuis quelques saisons puisqu’il n’a plus connu un exercice sans au moins 4 ballons perdus de moyenne depuis 2013/14.

« C’est marrant de parler de ça, car je n’ai pas entendu parler de mes ballons perdus depuis cinq matches. Pourquoi ? », rappelle, sourire aux lèvres, l’ancien du Thunder, qui n’avait perdu « que » 12 ballons sur les quatre derniers matches. « Vous êtes vraiment marrants les gars. Il s’agit simplement de lecture du jeu. Je me suis adapté entre la première et la seconde mi-temps. J’ai été bon pour choisir mes positions et être agressif plutôt que de sauter et de chercher des passes. C’est facile de corriger de ça pour moi. »

C’est cette version agressive qu’Anthony Davis veut retrouver constamment. L’intérieur, qui peaufine toujours sa relation avec le meneur de jeu, a confirmé Russell Westbrook, ne souhaite pas le voir hésiter ou forcer les passes.

« Russell doit continuer de jouer ainsi, peu importe qui est sur le parquet. Il doit être lui-même », déclare « AD ». « Je lui dis à chaque match : sois toi-même, c’est pour ça que tu es là. Souvent, il est passif et cherche les autres. C’est bien, mais cela le sort du rythme. Il peut très bien le faire en restant agressif. »