Les Lakers dans le flou le plus total

« Ils sont en train de botter des culs. Ils ont l’air bien. On ne peut pas faire les erreurs de ce soir », déplore David Fizdale. Ce dernier, promu coach principal en raison du protocole Covid imposé à Frank Vogel, a pu mesurer l’écart abyssal existant aujourd’hui entre ses Lakers et les finalistes NBA en titre, les Suns.

Ces derniers s’étaient déjà imposés avec beaucoup de facilité au Staples Center, lors du second match de la saison. Ils ont remis ça deux mois plus tard avec leur victoire de 18 points cette nuit.

Le contraste est saisissant entre une équipe de l’Arizona qui surfe sur la ligue avec ses 25 victoires en 30 matches et des Californiens dont le bilan n’a jamais basculé durablement dans le positif (16 victoires – 16 défaites).

La force collective des premiers a encore impressionné cette nuit avec 29 passes décisives et sept joueurs avec 10 points inscrits ou plus. Côté Lakers ? 14 passes décisives, plus faible total cette saison, trois joueurs avec au moins 10 points. Hormis celui de Trevor Ariza (12 points), Russell Westbrook (22 points mais 7 ballons perdus) et LeBron James (34 points) ont reçu peu de soutien.

Talen Horton-Tucker, qui revenait d’une semaine d’absence ? 3 points à 1/13. Isaiah Thomas, pourtant en forme depuis son arrivée ? 3 points aussi, à 1/11. Carmelo Anthony ? 7 points à 2/7. Et la liste est longue.

Tous des « role players »

Les soucis d’adresse sur ce match ne masquent pas des maux collectifs plus profonds chez eux. Pour corriger le tir, David Fizdale estime essentiel que ses joueurs changent d’optique, un peu à la manière des Suns avec l’arrivée de Chris Paul.

« Le plus difficile est que […] la plupart de nos joueurs étaient des stars et avaient un tas de ‘role players’ pour faire toute la merde pour eux. Aujourd’hui, on a un groupe de stars et on ne peut pas avoir beaucoup de gars qui perdent le ballon, oublient les écrans retard ou qui attendent qu’un autre fasse le sale boulot. On doit tous le faire, on doit tous être des ‘role players ‘. »

De son côté, LeBron James pointe du doigt l’instabilité permanente de l’effectif. Entre les pépins physiques, dont les siens ou ceux d’Anthony Davis désormais, et les protocoles Covid, les Lakers ont rarement été au complet, à l’instar de la majorité des autres équipes. Face aux Suns, ils ont aligné leur 17e cinq de départ différent cette saison, un record dans la ligue.

Des absences qui pèsent

La superstar, qui a marqué 30 points ou plus dans huit de ses douze dernières sorties, dit ainsi n’avoir « aucune idée de ce que cette équipe peut devenir. Comment peut-on nous évaluer pleinement en n’étant pas au complet ? Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons joué avec le même cinq de départ et la même rotation en sortie de banc. »

Épargnés par les placements à l’isolement Covid, leurs adversaires, qui eux ont utilisé quatre cinq de départ différents, n’ont pas ce souci. « Ils ont connu une continuité importante, ils ont eu beaucoup de chance. C’est une chance d’être en bonne santé », jalouse David Fizdale, qui apprécie tout de même l’attitude de sa troupe malgré les circonstances.

Russell Westbrook veut lui aussi rester « très optimiste. On a déjà traversé tellement de choses collectivement et on continue à le faire ensemble. Tous les hauts et les bas font une saison NBA. Le plus important est que nous restions ensemble. Ne jamais se diviser. Ne jamais paniquer. Ne jamais succomber à ce que disent les gens à l’extérieur de l’équipe. »

Quoi de mieux, pour rester soudés, que de commencer à enchaîner les victoires ?