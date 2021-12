Sans forcer, les Suns corrigent encore les Lakers

Tout juste deux mois après leur premier affrontement de la saison, qui s’était soldé par une leçon de Phoenix dans une ambiance électrique, Lakers et Suns se retrouvaient cette nuit au Staples Center (qui vit ses dernières heures sous cette appellation).

Et un peu plus de six mois après leur série longue de six manches, au premier tour des derniers playoffs, les deux formations se sont livrées un duel d’abord décousu pendant une mi-temps, avant que la franchise de l’Arizona n’appuie sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Suffisant pour l’emporter une fois de plus très tranquillement, à Los Angeles (108-90).

Rayonnant individuellement, mais trop peu soutenu en dehors de Russell Westbrook (22 points, 10 rebonds et 5 passes, mais 7 pertes de balle), LeBron James (34 points, 7 rebonds) n’a ainsi pu que constater la différence de niveau qui existe actuellement entre la meilleure équipe de la ligue, toujours emmenée par un superbe collectif (sept joueurs à 10 points ou plus), et ses troupes, certes décimées.

Pire encore : le quadruple MVP a réveillé sa douleur à la cheville gauche, au milieu du troisième quart-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Nouvelle alerte physique pour LeBron James. S’il a brillé individuellement, ne gâchant que très peu en attaque et se jouant sans cesse de la défense des Suns, le « King » s’est surtout fait une belle frayeur, après la pause. Mal retombé sur le pied de Jae Crowder, après une tentative de « layup », il s’est ainsi foulé la cheville gauche. La même que celle qui lui plombe la vie depuis plusieurs mois.

Fragilisée, cette partie du corps de l’ailier des Lakers ne le laissera probablement jamais tranquille d’ici la fin de sa carrière, comme il l’avait déclaré il y a quelques semaines. Apparu frustré après sa chute, au point de taper plusieurs fois au sol, « LBJ » a cependant réussi à terminer la partie, en grinçant des dents. Mais, désormais, on attend de savoir si cette alerte aura des conséquences sur son équipe, déjà privée d’Anthony Davis pour un mois…

— Phoenix à sa main. Une entame diesel des titulaires, puis un retour au score grâce aux premières rotations, dans le premier quart-temps. Bis repetita dans le deuxième acte, avec cette fois-ci le banc qui se troue, puis le cinq de départ qui remet de l’ordre dans la maison. Et, au retour des vestiaires, les Suns passent la seconde, dans le sillage de Devin Booker, pour ne plus lâcher les commandes jusqu’à la fin. Et terminer près de la vingtaine de points d’écart. Collectivement, les hommes de Monty Williams sont rôdés et ils l’ont prouvé cette nuit. Très facile, sans être convaincante pour autant, la meilleure équipe de la ligue a donc fait le job.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker et Deandre Ayton. S’il fallait mettre en avant deux joueurs du collectif des Suns aujourd’hui, ce seraient probablement Booker (24 points, 9 rebonds, 7 passes) et Ayton (19 points, 11 rebonds). À tour de rôle, ils ont su sanctionner la moindre erreur défensive des Lakers. En première mi-temps, le pivot bahaméen s’est ainsi régalé face à la faible et petite raquette californienne (13 points, 6 rebonds, à 100% aux tirs). Dans le troisième quart-temps, « Book » (10 points) s’est ensuite chargé de mettre Phoenix définitivement à l’abri, à coup de 3-points. Sans forcer, le duo Booker/Ayton a donc récité ses gammes.

✅ Trevor Ariza. Carmelo Anthony frustré, pas dans un bon soir (7 points, à 2/7 aux tirs) et rapidement expulsé à cause de ses deux fautes techniques, les Lakers ont pu compter sur la belle productivité de leur autre ailier vétéran. En sortie de banc, le joueur de 36 ans a apporté 12 points, 5 rebonds et 2 interceptions, en 21 minutes. Le tout à 4/4 aux tirs et 3/3 à 3-points. Un match plein, des deux côtés du parquet, de la part d’Ariza, pour sa deuxième sortie de la saison. Et celui-ci semble déjà s’imposer comme la principale rotation de LeBron James à l’aile. Si ce n’est plus, car il pourrait parfaitement intégrer le cinq de départ, à terme.

⛔ Isaiah Thomas et Talen Horton-Tucker. 57 minutes, 6 points, 2/24 aux tirs, 0/14 à 3-points. Telles sont les horribles statistiques cumulées de la paire Thomas/Horton-Tucker, cette nuit. Si Rajon Rondo, DeAndre Jordan ou même Wayne Ellington n’ont clairement pas été brillants face aux Suns, impossible de faire pire que le meneur et l’arrière/ailier des Lakers. Après deux matchs intéressants, « I.T. » est rentré dans le rang, se cassant constamment les dents sur la défense adverse, malgré ses nombreux efforts. Quant à « THT », peu inspiré et tout juste sorti du protocole sanitaire, il a logiquement paru à court de rythme.

LA SUITE

Los Angeles (16-16) : réception de San Antonio, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h30).

Phoenix (25-5) : réception d’Oklahoma City, dans la nuit de jeudi à vendredi (03h00).