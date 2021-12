LeBron James à la rescousse de Russell Westbrook

Alors que les Lakers viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive, pour sortir du Top 6 à l’Ouest, Russell Westbrook a vécu une soirée extrêmement difficile. Certes, le meneur de Los Angeles a compilé un triple-double (13 points, 12 rebonds et 11 passes) mais ce que les fans californiens ont surtout retenu, c’est son horrible 4/20 au tir, ainsi que son +/- de -23, le pire du match, symbole des multiples « runs » de Brooklyn lorsqu’il était en jeu.

Le pire, c’est que sa sélection de tirs est bonne puisque « Brodie » n’a pas abusé du tir de loin. Il a multiplié les coupes pour aller au cercle, comme Los Angeles le lui demande, mais il a enchaîné les layups ratés et même un dunk, contré par le cercle, qui aurait permis à son équipe de revenir à un point dans les 30 dernières secondes…

Logiquement extrêmement frustré, il n’a pas voulu parler à la presse suite à cette nouvelle défaite, et ce sont donc LeBron James et David Fizdale qui ont été interrogés sur sa performance.

« Il nous offre des possessions supplémentaires, il nous donne des bons tirs sous le cercle. Je sais qu’il ne supporte pas lui non plus (de rater des layups). Mais dans l’effort, si un gars joue dur, s’il donne tout sur le terrain, je n’ai aucun problème avec ça »

« Une grande partie du problème vient du fait qu’il veut tellement réussir », a expliqué le coach par intérim. « Vous pouvez le voir, tout le monde le voit. Il le veut tellement. Et je sais que c’est difficile pour lui quand ça ne marche pas. Je sais qu’il prend ça très à cœur (…) Je veux juste qu’il se libère de cette pression, qu’il continue à attaquer, qu’il continue à jouer comme nous savons qu’il peut le faire. »

Logiquement, le « King » a soutenu son camarade, qu’il a largement contribué à faire venir à Los Angeles, mettant en avant ses qualités de créateur et sa volonté constante, notamment au rebond offensif.

« Il nous offre des possessions supplémentaires, il nous donne des bons tirs sous le cercle. Je sais qu’il ne supporte pas lui non plus (de rater des layups). Mais dans l’effort, si un gars joue dur, s’il donne tout sur le terrain, je n’ai aucun problème avec ça. Dans cette ligue, on marque ou on rate », a conclu LeBron James.

Le quadruple MVP oublie toutefois l’aspect défensif de l’équation, les absences (surtout loin du ballon) de Russell Westbrook dans le domaine étant également problématiques. Beaucoup s’interrogeaient sur la complémentarité du MVP 2017 avec LeBron James en amont de la saison, ce dernier ayant réussi collectivement avec des effectifs principalement composés de défenseurs et de shooteurs. Et force est de constater qu’alors qu’on approche (déjà) de la moitié de la saison, les doutes n’ont pas été dissipés, bien au contraire…