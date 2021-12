Kemba Walker : « Je sais que je devrais être sur le terrain donc, évidemment, ça fait du bien »

La crise sanitaire a du « bon » pour les meneurs de jeu new-yorkais écartés. Alors que Kyrie Irving pourrait bien revenir pour les matchs des Nets à l’extérieur, son homologue Kemba Walker a profité de son retour à Boston avec les Knicks pour se montrer. Comme il l’avait fait sur le parquet de Charlotte récemment, il a signé sa meilleure prestation de la saison avec 29 points, 6 rebonds et 3 passes décisives.

Le meneur avait été écarté par Tom Thibodeau ces trois dernières semaines, mais le forfait de neuf joueurs a contraint le coach à revoir sa position. Et Kemba Walker en a profité, en espérant que ça le remette en selle.

« Je sais que je devrais être sur le terrain donc, évidemment, ça fait du bien. Mais quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je vais rester concentré et prêt. Quoi que l’équipe ait besoin de moi, je serai là pour elle », a assuré l’intéressé, interrogé sur sa position actuelle.

Une épreuve de plus

Les Knicks ont bien failli faire basculer la rencontre en scorant 41 points dans le troisième quart-temps, dont 17 pour Kemba Walker. Mais Boston a tenu bon et s’est imposé 114-107 au final. Tom Thibodeau changera-t-il d’avis en réintégrant l’ancienne star des Hornets ? Sa sortie après la rencontre ne penche pas vraiment en ce sens.

« Il a vraiment bien joué, C’était vraiment bien », a-t-il glissé avant de rester flou sur la suite des événements. « Nous verrons. Il faut tout regarder dans sa globalité ».

Le meneur essaie donc de faire le dos rond, tâchant de prendre cette nouvelle épreuve avec philosophie, même si le terrain lui manque. Depuis son départ de Charlotte, sa carrière ressemble à un vrai parcours du combattant.

Alors « Mortal Kemba » s’accroche…

« Je déteste ça. Je veux jouer. Mais c’est comme ça. Certains gars sont ne sont pas disponibles. Je dois les remplacer. Faire ce que je peux jusqu’à ce qu’ils reviennent », a-t-il lâché avant d’essayer de relativiser. « Pour être honnête, ces deux dernières années ont été difficiles. Mais quand vous regardez en arrière et que vous faites le bilan, c’est juste une période d’adversité. Dans la vie, tout le monde passe par des moments difficiles. J’ai eu une grande carrière jusqu’à présent, et beaucoup de choses sont allées dans mon sens. C’est une période difficile en ce moment, alors il s’agit vraiment de montrer mon caractère, de montrer qui je suis vraiment. Je suis fort mentalement, je me sens comme si j’étais fait pour n’importe quelle situation, et je vais la gérer du mieux que je peux. Je bénéficie de beaucoup de soutien, d’une super famille, et de supers amis qui m’aident à rester humble et à garder les pieds sur terre, et c’est ce que je vais continuer à faire ».