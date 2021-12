Kyrie Irving en voie de réintégration par les Nets !

C’est une nouvelle que personne n’avait vu venir, alors que les Nets sont actuellement décimés par le Covid-19. The Athletic nous apprend ainsi que Kyrie Irving est sur le point de rejouer avec la franchise new-yorkaise !

Pour l’heure, aucune date de reprise n’est encore fixée, mais le meneur de 29 ans accélère son processus de retour à la compétition. Sauf qu’en raison du mandat en vigueur à New York, qui empêche toujours toute personne non vaccinée d’évoluer au Madison Square Garden ou au Barclays Center, il ne sera présent avec Brooklyn qu’en déplacement. En plus de pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers, quand ceux-ci se trouvent à domicile.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que Kyrie Irving ne pourra pas être en tenue avant le 23 décembre prochain, date du prochain match à l’extérieur des Nets. Des Nets qui enchaîneront ensuite avec deux nouveaux déplacements, à Los Angeles, pour y défier les Lakers puis les Clippers, les 25 et 27 décembre.

Dans la foulée, ESPN indique cependant que le retour « d’Uncle Drew » ne sera pas précipité, car celui-ci devra d’abord passer une série de tests PCR avant de réintégrer son équipe. De plus, la franchise new-yorkaise ne sait pas dans quelle condition physique se trouve son joueur, qui n’a plus disputé de match officiel depuis le 13 juin dernier.

Reste à voir s’il s’agit d’une solution transitoire, en attendant que les joueurs de Brooklyn sortent de quarantaine, ou si elle va mener à une réintégration de Kyrie Irving sur la durée.

Pour l’instant, le meneur refuse en tout cas toujours de se faire vacciner avec les vaccins actuellement disponibles, et il ne pourra donc être disponible qu’à l’extérieur pour Steve Nash. Les Nets avaient considéré que ce n’était pas une solution viable… mais c’était avant toutes les contaminations au sein du groupe.