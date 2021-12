Malgré le retour de Kemba Walker, New York rend les armes à Boston

Dans ce duel entre deux équipes affaiblies par le Covid-19 (six absents de part et d’autre), ce sont les Celtics qui ont finalement pris le dessus sur les Knicks (114-107), au prix d’un dernier acte bien mieux maîtrisé par les hommes d’Ime Udoka.

Impériaux pour commencer (32-18 dans le premier quart-temps) et pour terminer (28-19 dans le quatrième quart-temps), dans le sillage de leur belle réussite à 3-points, les joueurs de Boston ont su trouver les solutions nécessaires pour résister à leur trou d’air du retour des vestiaires (24-41 dans le troisième quart-temps).

Un troisième quart-temps au cours duquel New York a déroulé son basket en attaque, grâce aux très bons apports d’Evan Fournier (32 points) et Kemba Walker (29 points), les deux joueurs les plus en vue côté new-yorkais, à l’occasion de leurs retrouvailles avec leur ancien public du TD Garden.

Sauf que les coéquipiers de Jayson Tatum (25 points, 9 rebonds) et Jaylen Brown (23 points), parfaitement épaulés (si ce n’est mieux) par Josh Richardson en sortie de banc (27 points), ont fait la différence dans les moments chauds, pour retrouver un bilan équilibré, au lendemain de leur défaite face aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kemba Walker de retour. En bon professionnel, le meneur All-Star a brillé pour son retour dans la rotation new-yorkaise. Covid-19 oblige, Tom Thibodeau n’a eu d’autre choix que de rappeler son joueur à la rescousse et il lui a prouvé qu’il n’était pas si crâmé que ça. Malgré un peu de déchet (8/20 aux tirs) et ses six fautes, l’ancien des Hornets a fait le show face à son ancienne équipe, notamment dans le troisième quart-temps. Car, au retour des vestiaires, « Cardiac Kemba » (17 points) a découpé les Celtics, à 3-points et aux lancers, renversant complètement Boston. Une prestation qui doit l’aider à redorer son image auprès de son coach.

— Josh Richardson et Payton Pritchard, les facteurs X. Alors que Jayson Tatum et Jaylen Brown ont été fidèles à eux-mêmes offensivement, malgré quelques maladresses, c’est surtout le duo Richardson/Pritchard qui a fait pencher la balance pour Boston cette nuit. Tant dans le premier quart-temps que dans le second ou le dernier. En sortie de banc, les deux joueurs des C’s ont ainsi dynamité la défense new-yorkaise, principalement à coups de 3-points (9/14 en cumulé). Ensemble, ils ont finalement compilé 43 points, alors que les remplaçants des Knicks n’en ont inscrit que 3. Un sacré delta, d’autant qu’ils se sont avérés décisifs.

— Evan Fournier enchaîne bien. Dans le dur après un début de saison correct, le Français a égalé son record de points de la saison. Preuve de son retour au premier plan, lui qui sortait d’un match à 23 points chez les Knicks ? Trop prématuré pour le prétendre, mais il y a indéniablement du mieux dans son jeu. L’arrière de 29 ans a ainsi été le New-Yorkais le plus régulier de la rencontre, pesant surtout dans les deuxième et troisième quarts-temps, à l’image de son équipe. Agressif, en confiance au shoot (13/24 aux tirs, 4/10 à 3-points) et jamais hésitant pour dégainer, il a du même coup soigné son retour dans le Massachusetts.

TOPS/FLOPS

✅ Robert Williams. Désormais obligé de tenir le secteur intérieur de Boston sur ses larges épaules, le « Time Lord » (15 points, 8 rebonds) s’est plutôt bien débrouillé cette nuit. Se permettant notamment d’inscrire deux paniers capitaux dans la peinture, dans le « money-time », afin de repousser définitivement ces Knicks accrocheurs et combatifs. Mieux : le rugueux pivot de 24 ans a contribué à rendre la vie aussi difficile que possible à Julius Randle en défense. Solide, c’est le mot qui décrit parfaitement la prestation du joueur des Celtics.

✅ Alec Burks. Sans faire de bruit, l’arrière/ailier des Knicks a fait le job dans ce rôle de scoreur/créateur qu’il occupe sous les ordres de Tom Thibodeau. Dans l’ombre de la paire Walker/Fournier, le joueur de 30 ans s’est avéré régulier et il a compilé 19 points, 6 rebonds et 4 passes, en 41 minutes. Se montrant agressif offensivement (6/7 aux lancers) et ne gâchant que très peu, en dehors de ses 4 pertes de balle (5/9 aux tirs, 3/6 à 3-points). Un match solide de sa part, donc, même si ses nombreux efforts des deux côtés du parquet n’ont pas été récompensés par une victoire.

⛔ Julius Randle. Irrégulier au possible cette saison, le All-Star des Knicks poursuit sur sa lancée, au grand dam de son équipe. S’il termine certes avec des statistiques honorables de 20 points, 9 rebonds et 7 passes, en 41 minutes, l’intérieur de 27 ans a arrosé au shoot (6/19 aux tirs, dont 1/7 à 3-points…), en plus de perdre quelques ballons préjudiciables (4 au total). D’autant que son mauvais début de partie a handicapé New York dès l’entame de celle-ci, puisqu’il a dû attendre le milieu du second quart-temps pour enfin marquer des points…

⛔ Aaron Nesmith. Titulaire pour la première fois de la saison (et pour la deuxième fois de sa carrière), l’ailier de Boston n’a jamais trouvé son rythme en attaque (0/5 aux tirs, tous des 3-points), terminant avec aucun point au compteur. Malgré son envie débordante, son énergie en défense ou son activité au rebond, le joueur de 22 ans a malheureusement plombé son équipe sur le plan offensif, en raison de son inefficacité au shoot. Un match à oublier, donc.

⛔ Les absences. Dennis Schröder, Al Horford, Grant Williams, Jabari Parker, Romeo Langford, Juan Hernangomez, Sam Hauser et Brodric Thomas d’un côté. Derrick Rose, RJ Barrett, Obi Toppin, Immanuel Quickley, Miles McBride, Quentin Grimes, Kevin Knox et Luka Samanic de l’autre. C’est peu dire que Boston et New York étaient affaiblis cette nuit, les deux équipes devant chacune s’appuyer sur une rotation à huit joueurs. Des absences qui ont évidemment gâché la fête, dans ce contexte si particulier.

LA SUITE

Boston (15-15) : réception de Philadelphie, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).

New York (13-17) : réception de Detroit, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).