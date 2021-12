L’adaptation, la clé du succès à long terme pour Giannis Antetokounmpo

C’est une action symbole du nouveau Giannis Antetokounmpo. Cette nuit, dans la victoire des Bucks à l’arraché face aux Hornets, le « Greek Freak » a inscrit le panier de la gagne sur un lay-up renversé alors qu’il nous a tellement habitués à tout écraser sur son passage. Un panier tout en toucher auquel il faudra désormais s’habituer.

« Si vous y allez de manière classique, il est fort probable que vous soyez contré, et il faut donc être malin », a déclaré Giannis Antetokounmpo après le match. « Je me fais vieux, et je ne suis plus capable de dunker sur les gens, donc je dois être vicieux. »

Bien que double MVP en 2019 et 2020, Defensive Player Of The Year et champion NBA en titre avec les Bucks à seulement 26 ans, le « Greek Freak » n’est pas encore arrivé à maturité. Preuve en est, ce lay-up renversé, mais aussi cette nouvelle mécanique de tir, plus fluide et harmonieuse dévoilée en présaison. Maintenant que le premier quart de la saison 2021/2022 est consommé, l’échantillon de matchs est suffisant et l’impression est devenue une réalité : Giannis Antetokounmpo continue de progresser et de faire évoluer son jeu.

Un jeu qui évolue en permanence

« Évidemment, j’essaye de m’améliorer de développer mon jeu » déclarait-il à USA Today avant le match. « Ces dernières années, j’ai essayé d’être le plus efficace possible, et quand je peux avoir des tirs près du cercle, ça aide. Quand j’ai des dunks faciles et des lay-ups en transition, ça aide. Au final, et je l’ai déjà dit par le passé, si je peux avoir 15 lay-ups, je prends ces 15 lay-ups. Mais je réalise que je dois continuer de progresser. Je dois prendre des tirs en me retournant, je dois prendre des tirs à mi-distance, à 3-points, en sortie de dribble. Je dois simplement être confiant et à l’aise avec ces tirs car je sais qu’en playoffs, dans les gros matchs, ceux qui comptent le plus, si je n’ai pas accès au cercle, je dois maintenir ma confiance pour continuer d’aider mon équipe offensivement »

Son coach, Mike Budenholzer, ne peut lui qu’apprécier d’être au premier rang de cette incessante progression : « Si vous revenez trois ans en arrière, je pense qu’il n’a cessé d’évoluer et j’espère que collectivement, nous avons fait la même chose. Son jeu est plus varié. Il a définitivement gagné en confiance avec son tir tout au long de l’année et il a atteint un tout autre niveau en préparant cette saison ».

Les chiffres sont bien là pour appuyer cette effrayante adaptation : avec une évaluation de 31.44, le Grec est cette saison le deuxième joueur le plus efficace de la ligue au classement PER (efficacité globale), juste derrière l’inusable Nikola Jokic, MVP en titre et qui semble intouchable avec une incroyable évaluation de 35.59.

À titre de comparaison, le PER du Grec durant sa première saison de MVP en 2018/2019 était de 30.95, soit le plus élevé de la ligue cette saison-là, puis de 31.94 la saison suivante, sa deuxième saison de MVP, soit le plus élevé de l’histoire. Comprenez-donc : Giannis Antetokounmpo, malgré des modifications majeures opérées dans son jeu cet été, parvient à maintenir une efficacité qui tutoie les sommets de l’histoire de la NBA.

L’exemple de Jason Kidd

L’an passé, le coach des Pistons, Dwane Casey avait dressé un parallèle avec Jason Kidd, l’ancien coach des Bucks et actuel coach des Mavericks. Au même titre que le natif d’Athènes cette saison, c’est effectivement le développement d’un tir qui avait permis au meneur de franchir des paliers d’un point de vue individuel.

« L’histoire de la ligue a montré que des gars pouvaient transformer leur jeu de certaines manières. Et je vois ce scénario se produire avec lui. Comme Jason Kidd » expliquait Dwane Casey, lui-même ancien assistant des Mavericks. « On l’avait à Dallas et il était un des meilleurs meneurs, puis tout d’un coup il était devenu un shooteur à 3-points de première classe. On a déjà vu des scénarios comme celui-là. »

LEXIQUE

PER : « Player Efficiency Rating ». Inventée par John Hollinger, ancien journaliste d’ESPN et aujourd’hui vice-président des Grizzlies, cette formule mathématique complexe prend bien sûr en compte les points positifs (points, rebonds, contres…) et les points négatifs (pertes de balle, tir manqués…) mais elle les ajuste en fonction du temps de jeu et du rythme des matchs. Objectif : établir le rendement réel d’un joueur lorsqu’il est sur le terrain.