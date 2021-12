Giannis Antetokounmpo sauve les Bucks face à de vaillants Hornets

Voilà un match dont les deux équipes pourraient bien ressortir grandies. Charlotte pour avoir tenu la dragée haute au champion en titre sur son parquet, confirmant le rôle de trouble-fête que la franchise de Michael Jordan pourrait jouer à l’Est cette saison. Et Milwaukee pour avoir su s’appuyer sur ses forces et un tandem Middleton-Antetokounmpo magistral dans le final pour décrocher un précieux succès au bout de l’effort.

Charlotte a démarré fort, en comptant sur l’adresse à 3-points exceptionnelle de toute une équipe, de la paire Bridges-Washington au tandem Ball-McDaniels en passant par Gordon Hayward et Kelly Oubre Jr. qui ont ainsi porté la marque à 41-25 après un quart-temps !

Pas de quoi décourager Milwaukee, qui s’est progressivement repris derrière un Giannis Antetokounmpo plus agressif, avec le trio Hill-Allen-Connaughton pour artiller de loin. Relégués à -8 à la pause (60-68), les Bucks ont réussi à reprendre les commandes à deux secondes de la fin du troisième quart-temps sur deux lancers de Khris Middleton (97-95).

On pensait alors les locaux lancés, mais les hommes de Mike Budenholzer ont dû s’arracher jusqu’à la dernière seconde pour venir à bout des Hornets, qui pointaient toujours à +3 à l’entrée du « money-time » suite à un 3-points de LaMelo Ball (113-116).

Dans ces moments-là, Milwaukee peut compter sur la science du basket de Khris Middleton pour s’en sortir. L’ailier a été au rendez-vous en claquant deux missiles à 3-points et en inscrivant trois lancers « clutch » dans le final (125-122). L’affaire aurait été pliée si LaMelo Ball n’avait pas sorti un énorme tir à 3-points à cinq secondes de la fin pour égaliser à 125-125.

Mais les Bucks possèdent en Giannis Antetokounmpo l’arme fatale pour terminer le boulot. Arrivé lancé dans la raquette, le « Greek Freak » a pris le meilleur sur PJ Washington pour offrir la victoire aux siens à deux secondes de la fin, Miles Bridges ratant (de peu) la toute dernière tentative du match (127-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final tonitruant de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Après avoir compté jusqu’à 18 points d’avance, Charlotte a vu Milwaukee revenir petit à petit, jusqu’à ce final époustouflant. Avec Khris Middleton d’abord, qui a rappelé qu’il était une arme redoutable derrière l’arc, et Giannis Antetokounmpo, dans son style caractéristique, qui a su scorer deux paniers près du cercle de la plus grande importance.

– Quand Charlotte fait tomber la pluie. Milwaukee a été mis dans l’embarras par l’entame irréelle des Hornets, ces derniers ayant aligné les 3-points comme des perles en premier quart-temps, à 10/17 ! On a retrouvé les artilleurs habituels, comme Kelly Oubre Jr, qui pointait à 20 points à la mi-temps, à 5/7 derrière l’arc. Joueur du match côté Charlotte, LaMelo Ball a quant à lui rendu un joli 8/15 au final. Ironie de l’histoire, les Hornets auraient pu l’emporter au buzzer sur un 3-points de sa moitié de terrain de Miles Bridges. Une tentative ratée de très peu, avec le ballon qui a roulé sur le cercle avant de ressortir !

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. On retrouve le Giannis pantagruélique qui a marqué la NBA de son empreinte à coups de grosses performances comme celle-ci depuis quelques années déjà. Cette nuit, le « Greek » Freak a joué son rôle de leader, en faisant tout son possible pour ramener les siens dans le coup après une entame compliquée, puis en étant présent pour arracher la victoire à deux secondes de la fin. Un match de MVP.

✅ LaMelo Ball. Le meneur continue de surprendre à l’image de sa prestation de la nuit où il a tutoyé les sommets, avec un nouveau record personnel au scoring à la clé. Auteur de 36 points et 9 passes décisives (mais aussi 7 ballons perdus), c’est lui qui a maintenu le suspense en décochant un 3-points assassin à 5 secondes de la fin. Un match de référence, pour lui comme pour son équipe.

⛔ Terry Rozier. En forme ces derniers temps et alors qu’il restait sur deux sorties à 31 points, l’arrière des Hornets a été plus discret cette nuit (10 points, à 3/10 au tir). Pas au point de loin (1/6), il a tenté d’apporter autre chose (8 passes, 3 interceptions) mais son rendement offensif habituel au scoring a manqué. Un peu frustrant alors que Charlotte a échoué de deux petits points sur le parquet du champion en titre.

LA SUITE

Milwaukee (14-8) : « back-to-back » en vue pour les Bucks, attendus à Toronto ce soir.

Charlotte (13-11) : les Hornets vont bénéficier d’un petit break puisqu’ils ne rejoueront que dimanche, à Atlanta.