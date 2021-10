Un shoot plus fluide et plus létal pour Giannis Antetokounmpo ?

Giannis Antetokounmpo a beau effrayer les adversaires depuis au moins quatre ans, la marge de progression du « Greek Freak » reste réelle, notamment au niveau de son shoot, qui n’a jamais été fiable hors de la raquette. Un constat qui se confirme au regard de son pourcentage à 3-points en carrière, culminant à un petit 28.7% de réussite.

À chaque début de saison, le spectre de voir débarquer un Giannis Antetokounmpo au registre offensif encore plus étoffé, avec un shoot extérieur plus fiable, effraie la concurrence.

Une amélioration notée par Khris Middleton

Le moment tant redouté par le reste de la ligue pourrait bien être arrivé cette saison, la star des Bucks ayant montré des aptitudes impressionnantes sur ses deux derniers matchs de présaison face à Utah et Dallas. Deux prestations qui n’ont pas échappé à son premier lieutenant, Khris Middleton.

« Je pense que son tir s’est amélioré chaque année et que sa confiance a augmenté. Il a passé de nombreuses heures cet été à travailler sur cet aspect de son jeu, comme il le fait chaque année. J’espère qu’il pourra continuer à lire la façon dont la défense le fait jouer, et qu’il sera capable de mixer un peu plus son jeu » a-t-il déclaré après le dernier match de présaison face à Dallas, ajoutant qu’en plus de pouvoir finir près du cercle, Giannis Antetokounmpo pourrait désormais sanctionner les défenses adverses de loin, en se disant : « Si vous vous éloignez de moi, je vais shooter et je peux le faire ».

Sur ses deux dernières sorties, non seulement le Grec a rentré quatre de ses cinq tentatives à 3-points, mais Giannis Antetokounmpo s’est aussi illustré dans le tir à mi-distance et dos au panier, ayant notamment inscrit un panier très technique face à Utah, à cinq mètres après être parti sur sa droite. Alors que sa taille et son envergure le rendent quasiment impossible à contrer et que sa dimension physique reste sa force principale, le numéro 34 pourrait ainsi devenir complètement injouable s’il ajoutait cette nouvelle corde à son arc.

Confiance et bonnes habitudes

Toujours est-il que si le geste semble plus fluide, ces progrès demandent confirmation, et que l’intéressé s’attelle d’abord à faire les bons choix, possession après possession.

« L’objectif est toujours de progresser, individuellement et en tant qu’équipe », a-t-il lancé en introduction de sa conférence de presse d’après-match. « J’essaie juste de prendre de bonnes décisions, c’est tout. Il y a des jours où on pourrait dire que je suis en grande confiance, mais il y aura d’autres jours où je ne mettrais pas ces tirs, et on dira que j’ai perdu confiance. Tout ce qui me préoccupe, c’est de prendre les bonnes décisions. Tu es ouvert, tu prends le tir. Un joueur arrive sur toi, pars en drive. Une prise à deux arrive, passe le ballon. C’est ça, continuer à faire les bons choix, encore et encore, jusqu’à ce que ça devienne une habitude ».

Le premier test grandeur nature en saison régulière aura d’ailleurs lieu mardi pour les Bucks, avec la réception de Brooklyn, où évolue l’un des modèles offensifs de Giannis Antetokounmpo : Kevin Durant.