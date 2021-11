Cameron Thomas saisit sa chance

Lentement mais sûrement, Cameron Thomas se fait une place au sein de l’effectif de haut niveau des Nets. Le rookie avait fait forte impression en Summer League en août dernier avec un titre de co-MVP et bénéficiait d’une certaine hype depuis. Celle-ci s’est renforcée ce week-end lorsque le rookie a planté 46 points en G-League, une façon de montrer qu’il était prêt à passer à l’étape supérieure.

Après avoir bénéficié de son plus gros temps de jeu face à Golden State la semaine dernière, sans succès (2/9 au tir dont 0/5 à 3-points), l’arrière s’est montré à son avantage cette nuit à Cleveland. Auteur de 11 points à 4/7 au tir (2/3 derrière l’arc), 3 rebonds et 1 contre, il a été productif à un moment important de la partie, en fin de troisième quart-temps, lorsque Brooklyn a scellé son retour sur Cleveland, pour l’emporter 117-112 au final.

« Ça vous donne simplement plus de confiance lorsque l’entraîneur croit en vous dans des matchs comme celui-ci, et que tu participes à une grosse série pour l’équipe. J’ai très bien défendu, j’ai créé une petite série en mettant mes tirs ouverts lorsque KD et Patty (Mills) m’envoyaient le ballon. Tout ça constitue une bonne base pour moi. Je dois continuer comme ça », a-t-il déclaré au sujet du 20-6 qui a permis aux Nets d’inverser la tendance. « C’est très important lorsque les deux meilleurs joueurs te témoignent de leur confiance pour que je mette mes tirs ouverts. Surtout pour un rookie, c’est super important ».

Les félicitations des vétérans et du coach

Cam Thomas s’est également attiré les félicitations des vétérans, dont Kevin Durant, avec qui il ne manque jamais une occasion de se chamailler au sujet des aptitudes au scoring de chacun. Le leader des Nets a ainsi tenu à souligner l’apport de son rookie tout en lui glissant un petit tacle avec le sourire en coin.

« Il nous a donné le coup de boost dont on avait besoin avec sa capacité de scorer, en sortie de dribble, en catch-and-shoot… », a-t-il souligné. « Face à une jeune équipe comme ça, on sait qu’ils vont envoyer toutes leurs ressources sur James (Harden) et moi, en défendant de façon très physique, en se tenant très proche de moi, et en multipliant les prises à deux. Les autres joueurs se retrouvent ouverts et Cam a été laissé démarqué. J’imagine qu’il n’était même pas dans leur rapport de scouting. Mais ils l’ont laissé ouvert et il a mis ses tirs. En transition aussi, il a réussi à égaliser avec ce « and-one » qui a été important pour nous, pour nous faire repasser devant ».

LaMarcus Aldridge y est aussi allé de son compliment, louant la capacité de son coéquipier à entrer très vite dans le rythme d’un match et à trouver ses repères en attaque.

Mais l’avis qui lui importera le plus sera sans doute celui de son coach, Steve Nash, qui a pour sa part rappelé l’absence de Joe Harris mais a aussi fait part de sa fierté de voir un jeune joueur prendre son envol.

« En l’absence de Joe Harris, il nous manquait un shooteur, quelqu’un capable d’étirer le jeu. On doit procéder à des changements de cinq, avec des joueurs différents, et Cam a été très bon », a glissé Steve Nash. « Il avait confiance en entrant en jeu, et il a pris ses tirs. C’est un gamin que nous adorons tous et qui a un futur radieux. Mais parfois au début d’une saison, dans des matchs serrés, c’est difficile de le mettre en raison des erreurs que ces jeunes commettent inévitablement. Mais ce soir il a tenu bon, il a mis des tirs importants pour nous et je l’ai trouvé très attentif en défense. Je suis fier de lui ce soir ».