Co-MVP de la Summer League, Cameron Thomas rejoint adidas

Après plusieurs arrivées chez Nike ces derniers jours, c’est à adidas de répondre en signant un nouveau rookie. La marque aux trois bandes avait déjà enrôlé Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs ou encore Sharife Cooper, et désormais Cameron Johnson.

Le co-MVP de la Summer League s’est engagé pour plusieurs saisons avec adidas où il va notamment rejoindre son coéquipier James Harden.

« C’est énorme pour moi d’être au sein de la même marque que Damian Lillard et Harden, qui sont parmi mes joueurs préférés », a-t-il réagi pour Boardroom. « C’était une décision facile à prendre. Plus jeune, j’ai toujours eu l’habitude de porter des D-Rose pendant mes tournois. »

EXCLUSIVE: @BrooklynNets rookie & Summer League Co-MVP Cam Thomas has signed with Adidas.@24_CamThomas tells Boardroom’s @NickDePaula about his new @adidasHoops endorsement deal: pic.twitter.com/luhvYEX5Nv

— Boardroom (@boardroom) September 8, 2021