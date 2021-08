Davion Mitchell et Cameron Thomas élus MVP de la Summer League

Si c’est Louis King qui a été élu MVP des Finals, après la victoire de Sacramento contre Boston, son coéquipier Davion Mitchell est lui élu MVP de la compétition. Et il n’est pas seul puisqu’il va partager cette récompense avec Cameron Thomas.

Un choix logique car si Mitchell a compilé 10.8 points et 5.8 passes de moyenne et réalisé de grosses performances en défense, ce qui fut la clé du succès des Kings, Thomas a également été remarquable.

Le rookie des Nets, tranchant et agressif, a fait parler ses qualités offensives et son culot, en compilant 27 points de moyenne, faisant de lui le meilleur marqueur de la compétition.

On retrouve évidemment ces deux joueurs dans une All-Summer League First Team élargie, en compagnie de Jalen Johnson (Atlanta), Trey Murphy III (New Orleans), Payton Pritchard (Boston), Jalen Smith (Phoenix) et Obi Toppin.

Dans la Second Team, Cade Cunningham est aux côtés de son coéquipier Luka Garza (Detroit), Jalen Green (Houston), Paul Reed (Philadelphie) et Patrick Williams (Chicago)