Summer League | Les Kings remportent la compétition face aux Celtics

Après quelques instants dans cette ultime rencontre de la compétition, il était difficile d’imaginer le score final… En effet, ce sont les Celtics qui ont le mieux démarré cette partie, avec un 15-4 porté notamment par Aaron Nesmith, qui sera un des seuls à peser offensivement côté celte.

Les Kings vont alors rapidement réagir avec un 20-5 pour prendre l’avantage à la fin du premier quart-temps, grâce déjà à la présence de Louis King. Sacramento maintient la pression en second quart-temps avant de faire la différence après la pause.

En troisième quart-temps en effet, les Celtics de Juhann Begarin (6 points) passent à côté et les Californiens enfoncent le clou. L’écart est fait (70-49) mais King et ses coéquipiers ne ralentissent pas pour autant en dernier acte, pour finalement s’imposer 100-67 et remporter cette Summer League de Las Vegas.

C’est le premier titre dans cette ligue d’été pour Sacramento depuis 2014 et c’est Louis King (21 points) qui est élu MVP des Finals.