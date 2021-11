À l’expérience, Brooklyn fait plier Cleveland

Cette affiche dans l’Ohio avait tout du match piège pour les Nets. Renforcés par les retours de Lauri Markkanen (22 points, 8 rebonds) et Jarrett Allen (20 points, 15 rebonds), inarrêtable sous les panneaux, les Cavaliers ont ainsi joué crânement leur chance devant leur public, sous la houlette d’un Darius Garland en mode maestro (24 points, 11 passes).

En tête la majeure partie de la rencontre, les joueurs de Cleveland se sont cependant écroulés sur la toute fin, se montrant impuissants devant les exploits d’un Kevin Durant reposé (27 points, 6 rebonds, 9 passes), de LaMarcus Aldridge (21 points, 11 rebonds), de Patty Mills (17 points) et compagnie.

Sans paniquer, Brooklyn a donc fait jouer son expérience dans les derniers instants (117-112), afin d’infliger une quatrième défaite de rang aux Cavs, tout en s’imposant pour la troisième fois d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le « money-time » maîtrisé de Brooklyn. Menés 102-105 à trois minutes 30 de la fin, les Nets n’ont pas paniqué et ont joué leur meilleur basket au moment idéal. Guidés par Patty Mills à 3-points (puis roublard sur une faute offensive) et Kevin Durant près du cercle, pourtant pas si adroit jusqu’ici, les joueurs new-yorkais ont alors réussi un 7-0, synonyme de coup de massue pour les Cavs. Ricky Rubio a eu beau sonner la révolte, il ne pouvait rien devant la force collective de Brooklyn, avec LaMarcus Aldridge puis James Johnson qui ont enfoncé le clou, dans la peinture. Avant que « KD » n’achève tout ça aux lancers-francs, sans trembler.

— Darius Garland et Jarrett Allen, problèmes longtemps insolubles. Collin Sexton et Evan Mobley blessés, les Cavaliers s’appuient plus que jamais sur leur paire Garland/Allen, dont l’entente ne cesse de s’améliorer. Très vite en jambes aujourd’hui, les deux joueurs ont ainsi porté à bout de bras les espoirs de Cleveland, du début à la fin. Incontrôlable, Jarrett Allen a exploité la faiblesse intérieure des Nets. Insaisissable, Darius Garland a fait payer à Brooklyn ses limites défensives sur les lignes arrières. Mais malheureusement pour les Cavs, la combativité et les exploits de leur duo n’a pas suffi, contre un tel adversaire.

TOPS/FLOPS

✅ Isaac Okoro. Sans Collin Sexton, la jeune pépite des Cavs a récupéré la place d’arrière titulaire et, cette nuit, il a brillé dans ce rôle de « 3&D » qui lui est promis. Envoyé en mission défensive sur James Harden, qu’il a plutôt bien contenu (14 points, 5 pertes de balle, 5/10 aux tirs), le 5e choix de la Draft 2020 s’est permis en prime d’apporter 15 points de l’autre côté du terrain. Le tout à 3/7 à 3-points. Agressif et très peu hésitant derrière l’arc, le joueur de 20 ans a ainsi signé sa meilleure sortie au scoring de la saison, donnant de l’air à Cleveland après la pause avec sa qualité de shoot, quand les Nets se montraient menaçants.

✅ Cameron Thomas. Bouillant en G-League, où il a inscrit 46 points (!) samedi soir, le rookie s’est également avéré précieux pour les Nets, de Brooklyn et non plus de Long Island, à l’étage supérieur. Auteur de 11 points en 15 minutes cette nuit, le 27e choix de la dernière Draft a ainsi joué les étincelles en sortie de banc pour la franchise new-yorkaise. Se distinguant surtout dans le troisième quart-temps, quand son équipe était menée d’une dizaine de points (71-80) et qu’il a instigué, avec Patty Mills, un 13-2, à coups de 3-points, « and-one » et tir à mi-distance, afin de redonner enfin l’avantage aux hommes de Steve Nash.

⛔ Blake Griffin. De nouveau titulaire au poste 5, mais transparent (2 points, 2 rebonds en 9 minutes) et dominé physiquement (défense, rebond), l’ex-intérieur All-Star a été sanctionné par son coach, qui s’est passé de lui après la pause. Lui préférant un LaMarcus Aldridge (21 points, 11 rebonds) plus fiable et inspiré de chaque côté du parquet, face à des intérieurs comme Jarrett Allen, Kevin Love ou Lauri Markkanen. Et cet ajustement a porté ses fruits, « LMA » régalant comme toujours à mi-distance et se faisant bien moins bouger que Griffin, dont la présence dans la rotation new-yorkaise est plus que jamais remise en cause.

LA SUITE

Cleveland (9-9) : réception de Phoenix, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Brooklyn (13-5) : déplacement à Boston, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).