Même sans Collin Sexton, Jarrett Allen vise les playoffs avec les Cavaliers

Alors que le début de saison était très prometteur, les Cavaliers ont été frappés par des mauvaises nouvelles en rafale : des isolements multiples (Lauri Markkanen et Kevin Love), la blessure d’Evan Mobley, et enfin l’opération de Collin Sexton, synonyme de fin de saison.

Forcément, ces coups durs finissent par plomber la franchise, qui reste sur trois défaites de suite. Mais le bilan reste positif (9 victoires – 8 défaites) et Cleveland pointe à la 6e place de l’Est. De quoi aiguiser l’appétit de Jarrett Allen.

« On vise clairement les playoffs », assure le pivot à HoopsHype. « Au début, on pensait à une place pour le play-in, donc être neuvième ou dixième. Mais désormais, même en étant septième ou huitième, il faut le jouer. Donc on veut être dans les places pour les playoffs. »

Pour éviter le fameux « play-in », il faudra être dans le Top 6 de sa conférence, ce qui est le cas, rappelons-le, pour le moment pour les Cavaliers. Même si sans Evan Mobley pour quelques jours encore (touché au coude) au moins, ni Collin Sexton pour le reste de la saison, les temps s’annoncent compliqués.

« Une place dans une All-Defensive Team, ce serait sympa »

Sur le plan individuel, malade, l’ancien de Booklyn a manqué les trois derniers matches : trois défaites pour Cleveland. Preuve que le pivot, qui réalise sa meilleure saison jusqu’à maintenant avec 14.2 points (à 69 % de réussite au shoot) et 10.9 rebonds de moyenne, est essentiel à son équipe cette saison.

« Ça fonctionne plutôt bien », explique-t-il, en évoquant son association avec Evan Mobley. « Evan et moi, on a grandi en jouant pivot, on sait comment on va se comporter sur le terrain. On connait les instincts de l’autre. Au début, beaucoup se demandaient comment cela allait pouvoir fonctionner. Dès que j’ai joué à ses côtés, j’ai immédiatement vu le potentiel possible. »

Si collectivement, pour sa cinquième saison dans la ligue, Jarrett Allen (23 ans seulement) veut rejouer les playoffs qu’il a connus à Brooklyn, a-t-il aussi des objectifs individuels ? « Être le pilier de la défense. Je n’ai pas vraiment de but personnel. Après, une place dans une All-Defensive Team, ce serait sympa. »