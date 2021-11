Saison terminée pour Collin Sexton !

Si la blessure de Collin Sexton était connue depuis bientôt deux semaines, sa durée d’indisponibilité ne l’était pas. C’est désormais chose faite, puisque ESPN rapporte que l’arrière des Cavaliers, opéré de sa déchirure d’un ménisque du genou gauche, ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Un énorme coup dur pour Cleveland, qui devra donc continuer sa quête des playoffs sans son meilleur marqueur des deux dernières campagnes. Lui qui restait sur le plus bel exercice de sa carrière en 2020/21, avec ses 24.3 points, 3.1 rebonds et 4.4 passes de moyenne, à 48% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers (en 35 minutes).

Sans Collin Sexton (près de 16 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne cette saison, en 29 minutes et à 45% aux tirs), c’est le jeune Isaac Okoro qui récupérera, comme depuis quelques jours, le poste d’arrière titulaire des Cavs, tandis que Ricky Rubio a également vu croître ses responsabilités.

Free agent en juillet 2022

En attendant les retours de Jarrett Allen, Evan Mobley ou encore Lauri Markkanen, la franchise de l’Ohio va devoir faire bloc collectivement, pour ne pas chuter davantage au classement (actuellement sur trois défaites de rang), après son démarrage aussi séduisant que surprenant (8e à l’Est, avec neuf victoires et huit défaites, à ce jour).

Pour Collin Sexton, en revanche, cette année quasi blanche ne pouvait pas plus mal tomber, puisqu’il s’apprêtait à devenir « free agent » (protégé ou non) l’été prochain, pour la première fois de sa carrière. Reste à savoir quelles seront les répercussions de cette blessure sur son futur contrat, donc…