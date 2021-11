Deux à quatre semaines d’absence pour Evan Mobley

Les malheurs de Cleveland se poursuivent. Auteurs d’un joli début de saison (9 victoires, 6 défaites), qui leur permet pour le moment de se hisser à la 5e place de la conférence Est, les Cavaliers ne sont cependant pas vernis sur le plan physique.

Déjà privés depuis plusieurs jours de Collin Sexton (genou), Kevin Love (Covid-19) et Lauri Markkanen (Covid-19), les Cavs devront désormais composer sans Evan Mobley pour les deux à quatre prochaines semaines, rapporte la franchise.

Touché face aux Celtics, la nuit dernière, sur un contact avec Enes Kanter, le joueur de 20 ans souffre ainsi d’une entorse du coude droit. En sachant que Jarrett Allen, malade, a lui aussi dû rater ce match contre Boston et ratera celui de mercredi soir à Brooklyn, cela signifie que Kevin Love (tout juste annoncé sur le retour), Ed Davis et Tacko Fall sont les trois seuls intérieurs de métier encore debout, dans l’Ohio…

Mais, plus que celles successives de Jarrett Allen, Kevin Love ou Lauri Markkanen, c’est probablement l’absence d’Evan Mobley (14.6 points, 8.0 rebonds, 2.5 passes et 1.6 contre de moyenne) qui risque le plus d’handicaper Cleveland, dans les prochains jours.

Parmi les rookies les plus impressionnants de ce début de saison, le 3e choix de la dernière Draft s’était déjà imposé comme le point d’ancrage défensif de son équipe, actuelle 7e meilleure défense de la ligue (103.3 points encaissés sur 100 possessions). Grâce, notamment, à sa longueur de bras et sa mobilité, qui lui permettent d’être le joueur contestant le plus de shoots jusqu’à présent (14.8 par match !).

L’ancien pensionnaire d’USC connaît donc, là, le premier coup d’arrêt de sa jeune carrière.