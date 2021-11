Le MVP de la nuit | Le message de Stephen Curry

Anciens coéquipiers, Stephen Curry et Kevin Durant sont actuellement les deux meilleurs marqueurs de NBA et leur duel était évidemment très attendu, dans un tête-à-tête (certes précoce) pour la « course au MVP ».

Et avec 37 points à 12/19 au tir, dont 9/14 de loin, accompagnés de 7 rebonds et 5 passes (seulement 2 pertes de balle), le meneur de Golden State a envoyé un message. Alors que KD connaissait son pire match de la saison, le double MVP régnait au Barclays Center, décrochant même de très sonores « MVP ! MVP ! » du public local !

Toute la soirée, Stephen Curry a ainsi disséqué les aides défensives et les changements sur les écrans de Brooklyn, punissant en continu le pauvre Blake Griffin qui n’arrivait pas à le suivre.

De quoi pousser Kevin Durant à signer un vibrant hommage pour son ancien camarade.

« C’est un maître dans ce qu’il fait, et je le dis depuis qu’il est entré dans la ligue », a expliqué l’ailier des Nets. « C’est un joueur rusé qui peut faire à peu près tout ce qu’il veut. Il peut couper vers le cercle, tirer des floaters, shooter à 3-points mais aussi manier le ballon et trouver ses spots. Je l’ai cotoyé. Il a énormément travaillé, il aime le jeu, il aime ses coéquipiers, il joue avec énergie. C’est ce que vous obtenez chaque soir d’un joueur comme lui, qu’il joua à un niveau de All-Star, de MVP, de Hall of Famer. Vous devez respecter tout ça. »