Stephen Curry et les Warriors marquent les esprits à Brooklyn !

Il vous suffit de fermer les yeux et d’imaginer un Stephen Curry en feu ou Draymond Green, Andrew Wiggins et Andre Iguodala qui rentrent leurs 3-points sur la tête d’un Kevin Durant auteur du pire match de sa saison, pour comprendre que les Nets ont passé une longue, très longue soirée face à la meilleure équipe de la ligue.



Brooklyn avait pourant pris le meilleur départ, comptant jusqu’à 9 points d’avance en premier quart temps, grâce au duo Kevin Durant – James Harden. Mais quatre paniers primés de Stephen Curry ont gardé les Warriors en embuscade (34-31).

Un 8-0 des Warriors juste avant le milieu du second quart temps leur a permis de prendre les devants et de dominer cette période. Leur défense a fait du bon boulot sur le duo Harden/Durant, alors qu’Andrew Wiggins a pris les choses en mains en attaque. Inscrivant 13 points dans ces douze minutes, dont deux tirs derrière l’arc dans les 26 dernières secondes de la mi-temps, pour donner cinq points d’avance à son équipe (63-58).

Le momentum de Golden State a continué au retour des vestiaires, avec le 6-0 pour finir la mi-temps qui s’est transformé en un 14-0 à cheval sur les deux quarts-temps, grâce au tandem Curry/Wiggins (71-58) ! Et tandis que Stephen Curry et Andrew Wiggins rejoignaient rapidement le banc avec quatre fautes, les « Dubs » ont quand même pris leur envol. Derrière un Draymond Green omniprésent, leur défense a éteint les Nets et leur attaque a terminé le quart-temps à 72% de réussite aux tirs, pour disposer de 22 points d’avance (98-76) !

Le dernier acte a permis à Stephen Curry de briller à 10 mètres, avant que les joueurs de Steve Kerr ne finissent en roue libre leur festival pour renouer avec la victoire, avec la manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les détails qui ont fait mal à Brooklyn. Alors qu’ils avaient mieux commencé le match, les Nets ont gardé les Warriors dans le coup en première mi-temps, en pêchant dans les détails qui font la différence. Golden State a en effet pris 9 rebonds offensifs et marqué 10 points en seconde chance, contre seulement 3 pour Brooklyn. Les hommes de Steve Kerr ont également inscrit 8 points de plus en contre-attaque et ont tenté 6 tirs de plus, pour finalement virer en tête à la pause, malgré un déficit d’adresse.

– Un troisième quart-temps à sens unique. Les Warriors sont la meilleure équipe de la ligue au retour des vestiaires et ils l’ont encore prouvé cette nuit. Ils ont remporté cette période 35 à 18 derrière une défense versatile, qui nous a sorti un « triangle + 2 », et un rythme effréné en attaque pour capitaliser sur leur défense et trouver tirs ouverts après tirs ouverts. Golden State a d’ailleurs fini le quart-temps à 13/18 aux tirs, contre 5/22 pour Brooklyn (dont 0/8 pour Kevin Durant), dominant la peinture (18-4). Sur la saison, les « Dubs » affichent désormais un splendide +124 au cours de leurs 14 troisièmes quarts-temps !

– Une histoire de défense. Cette nuit, Steve Kerr et son staff avaient une petite surprise pour les Nets : un « triangle + 2 ». En clair, deux joueurs étaient en boite sur Kevin Durant et James Harden, alors que les trois autres formaient un triangle autour de la raquette. Une stratégie qui a complètement coupé le rythme de Brooklyn, permettant aux Warriors de prendre le large. Les manquements de la défense new-yorkaise ont également aidé les « Dubs » à dominer la rencontre. Steve Nash, adepte de l’école Mike D’Antoni, qui est de changer sur tous les écrans, a donné le bâton pour se faire battre. Et au lieu de switcher avec intention et dureté, les Nets ont laissé Golden State, plus incisif, disséquer leur stratégie en trouvant des tirs faciles sous le cercle ou à 3-points, sur des faux-écrans ou en un-contre-un.

LES TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry / ⛔ Kevin Durant. Ils diront sans doute qu’il s’agissait d’un match comme un autre mais, vu comment ils se sont tirés la bourre pour commencer, on pouvait sentir que cette rencontre été particulière. Dans une première mi-temps équilibrée, Curry et Durant ont d’abord fait jeu égal. Après la pause, ce fut une tout autre histoire. Alors que le « Chef » montait en pression, « KD » a forcé pour lui répondre, perdant totalement son rythme dans un troisième quart temps qu’il finira à 0/8. Au final, Kevin Durant (19 points à 6/19) a terminé sous la barre des 20 unités pour la première fois de la saison, tandis que Stephen Curry (37 points à 9/14 de loin, 7 rebonds, 5 passes) a signé un nouveau chef d’oeuvre, récoltant les acclamations du public.

✅ Draymond Green. Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’homme à tout faire des Warriors. Sa ligne de statistiques (11 points, 6 rebonds, 8 passes) n’est que la face cachée de l’iceberg, puisque l’intérieur All-Star a de nouveau été phénoménal en défense, que ce soit sur Kevin Durant ou en second rideau. En plus d’être beaucoup plus agressif en attaque, ce qui a pour le moins réussi à Golden State.

✅ Andrew Wiggins. Transparent dans le premier quart-temps, le Canadien s’est réveillé dans le second, inscrivant 13 points (dont un buzzer à 3-points), pour lancer les Warriors vers leur superbe deuxième mi-temps, lui qui a repris sur les mêmes bases au retour des vestiaires, lors du « run » de 14-0 décisif des « Dubs ». Agressif offensivement et appliqué défensivement (malgré quelques fautes aussi naïves que sévères), l’ailier de Golden State confirme ainsi sa belle passe actuelle, dans l’ombre de Stephen Curry.

⛔ Blake Griffin. En difficulté en attaque depuis une dizaine de jours, l’ancien All-Star ne parvient toujours pas à relever la tête. Incapable de rentrer le moindre tir (en quatre tentatives) ou de trouver une bonne position de shoot sous le cercle, il a erré comme une âme en peine sur le parquet du Barclays Center. Défensivement, l’intérieur titulaire des Nets a beau se battre et donner de sa personne, notamment lorsqu’il s’agit de provoquer des passages en force, mais c’est offensivement que son équipe a besoin de lui, en relais de Kevin Durant et James Harden. Tantôt hésitant, tantôt prévisible, il est plus que jamais dans le dur…

LA SUITE

Nets (10-5) : Brooklyn tentera d’effacer cette contre-performance avec la réception de Cleveland, dès demain soir (01h00).

Warriors (12-2) : Golden State finira son « road-trip » par un « back-to-back » à Cleveland puis Detroit, jeudi soir et vendredi soir.