Stats & Highlights | Un Magic et un Thunder surprenants, des Pacers solides

Les Pacers attendaient toujours une victoire à l’extérieur cette saison. C’est chose faite désormais, après ce déplacement à Sacramento et ce succès arraché dans les dernières secondes.

Le Thunder, lui, a trouvé la méthode pour gagner des matches : accuser un retard d’au moins 16 points. Toutes les victoires de la franchise cette saison ont été validées après un comeback de 16 points, celle contre San Antonio le confirme.

Enfin, Orlando a surpris une équipe d’Utah irrégulière et sans doute fatiguée par son « back-to-back », après le match chez le voisin du Heat la veille.

Orlando – Utah : 107-100

Le Jazz avait-il les jambes lourdes après son match à Miami ? Possible, tant cette sortie à Orlando fut étrange. D’abord dominés et incapables de trouver la mire à 3-pts, Donovan Mitchell et sa bande vont revenir en deuxième et troisième quart-temps. En début de dernier acte, les hommes de Quin Snyder ont même dix longueurs d’avance.

Puis, Cole Anthony accélère à cet instant, en inscrivant 10 points dans ce dernier quart-temps. Il est aidé par R.J. Hampton, 8 points dans le « money time » dont le shoot qui va sceller le match. Orlando passe un 24-11 fatal et gagne son premier match à domicile.

Magic / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 32 4/10 0/1 2/2 1 3 4 4 4 1 0 0 +4 10 13 W. Carter Jr. 30 9/14 4/7 0/0 1 14 15 6 4 0 1 1 +19 22 38 M. Bamba 23 4/6 1/2 0/0 2 5 7 1 3 2 0 4 +5 9 21 C. Anthony 32 13/20 5/10 2/2 0 3 3 2 3 3 2 2 +14 33 34 J. Suggs 25 3/10 0/2 0/0 0 2 2 5 2 0 4 0 -2 6 2 C. Okeke 20 0/3 0/2 4/4 0 2 2 1 0 0 1 0 +1 4 3 I. Brazdeikis 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 M. Wagner 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -8 3 4 J. Teske -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 R.J. Hampton 20 3/4 1/1 1/2 1 1 2 1 2 1 3 1 +14 8 8 T. Ross 23 2/12 0/6 0/1 1 1 2 3 1 0 2 0 -10 4 -4 G. Harris 31 4/7 0/0 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 -4 8 8 S. Thornwell -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 Total 43/87 12/32 9/11 7 32 39 24 22 8 13 8 107 Jazz / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 34 5/6 2/3 2/3 1 6 7 2 3 3 2 0 -6 14 22 B. Bogdanovic 32 4/13 1/5 4/4 2 2 4 1 0 0 0 0 -9 13 9 R. Gobert 34 7/9 0/0 7/8 5 10 15 1 3 3 4 4 -2 21 37 J. Ingles 34 2/9 1/7 0/0 1 2 3 6 2 1 2 0 -4 5 6 D. Mitchell 33 8/24 2/12 3/3 3 4 7 7 5 0 3 0 -8 21 16 E. Paschall 16 1/5 0/4 4/6 0 2 2 0 0 0 0 0 +2 6 2 H. Whiteside 14 5/9 0/0 2/3 4 6 10 0 3 0 3 1 -5 12 15 J. Clarkson 28 2/13 2/11 0/0 0 1 1 3 0 1 3 2 -4 6 -1 T. Forrest 15 0/1 0/0 2/2 0 1 1 1 1 2 0 0 +1 2 5 Total 34/89 8/42 24/29 16 34 50 21 17 10 17 7 100

Sacramento – Indiana : 91-94

Les Kings peuvent avoir des regrets. Pendant presque 40 minutes, ce sont les Pacers qui ont eu les commandes. L’écart, en troisième quart-temps, est même monté à 15 points. Sauf qu’ensuite, Indiana n’a plus de son ni d’image.

Comme les Pacers sont inoffensifs pendant de longues minutes, les Kings passent un 11-1. Indiana retrouve du souffle et répond avec un 10-0. Tyrese Haliburton rapproche encore les Californiens, mais il loupe sa dernière tentative derrière l’arc à cinq secondes de la fin. T.J. McConnell assure ensuite aux lancers-francs ce précieux succès.

Kings / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Barnes 38 6/15 1/6 9/11 0 4 4 5 0 2 0 0 -14 22 22 M. Harkless 21 0/4 0/4 0/0 0 2 2 1 3 2 0 0 +5 0 1 R. Holmes 28 2/4 0/0 7/7 1 8 9 0 3 0 2 1 -6 11 17 D. Fox 35 7/19 1/3 2/2 0 3 3 2 3 3 3 0 -14 17 10 T. Haliburton 34 7/14 3/6 0/0 2 1 3 1 1 3 3 0 -6 17 14 A. Len 20 2/3 0/1 1/2 1 4 5 3 2 0 1 3 +2 5 13 D. Mitchell 28 1/7 0/1 0/0 2 1 3 6 2 1 1 1 +6 2 6 B. Hield 32 6/16 5/12 0/0 2 2 4 2 3 3 2 1 +9 17 15 T. Davis 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 0 -2 Total 31/84 10/34 19/22 8 25 33 20 18 14 12 6 91 Pacers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 29 7/13 0/3 3/3 3 7 10 1 5 3 3 0 -5 17 22 M. Turner 35 4/10 2/5 2/2 2 13 15 3 5 1 1 5 +22 12 29 T.J. McConnell 33 8/13 0/0 2/3 1 6 7 4 2 1 4 0 0 18 20 C. LeVert 31 9/22 1/5 3/4 3 3 6 1 3 1 3 1 +19 22 14 C. Duarte 31 6/12 2/5 1/2 0 5 5 2 2 1 2 0 +19 15 14 J. Holiday 28 2/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 2 0 -9 5 2 T. Craig 29 1/2 0/1 0/0 2 3 5 0 4 1 1 0 -10 2 6 G. Bitadze 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0 -1 B. Wanamaker 11 0/1 0/0 1/2 0 2 2 2 0 0 3 1 -5 1 1 J. Lamb 6 0/3 0/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 -9 2 1 K. Martin 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1 Total 37/83 6/25 14/18 13 41 54 13 24 8 19 7 94

Oklahoma City – San Antonio : 99-94

Décidément, le Thunder aime renverser les situations. Encore menés de 16 points (comme contre les Lakers deux fois), face aux Spurs, Mike Muscala et Shai Gilgeous-Alexander vont porter Oklahoma City vers la victoire. Comment ? En troisième quart-temps notamment.

« SGA » inscrit 9 points dans cette période et le Thunder la gagne 34-14. Les joueurs de Gregg Popovich sont désormais malmenés mais restent dans la partie. Lonnie Walker IV manque le 3-pts de l’égalisation et Mike Muscala, auteur d’un très bon match (20 points en 14 minutes), scelle la rencontre sur la ligne des lancers-francs.