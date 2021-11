Meilleur bilan de la NBA, Golden State assure face aux Rockets

Après les Hornets et les Pelicans, ce sont les Rockets qui ont mordu la poussière au Chase Center. Les coéquipiers de Stephen Curry (20 points) ont augmenté l’intensité au retour des vestiaires pour prendre plus de 20 points d’avance et pour garder le meilleur bilan de cette jeune saison NBA.

Tout a débuté avec un Jordan Poole, toujours bouillant, auteur de 15 points dans un premier quart-temps où les balles perdues texanes ont permis à Golden State de jouer en transition. Les Rockets se sont pourtant accrochés, grâce à Jae’Sean Tate et un bon passage d’Alperen Segun en sortie de banc, et sont passés de -5 à +4 en deuxième quart-temps pour surprendre les fans des Warriors (49-45). Comme souvent cette saison, les maladresses des jeunes joueurs de Houston ont toutefois donné un second souffle à son adversaire. Il a fallu trois tirs primés d’Otto Porter Jr. en deux minutes pour relancer les Warriors et leur donner l’avantage à la pause (69-61).

Les Rockets finiront cependant par craquer face à la défense agressive des Dubs. Dans le sillage de Draymond Green, bien épaulé par Gary Payton II et Nemanja Bjelica, Golden State lance ainsi un 15-0 en trois minutes et verra même Stephen Curry corser l’addition. Les Warriors finissent en effet le troisième quart-temps par un 20-3, et termineront le match en roue libre pour l’emporter logiquement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ballons perdus et lancers francs ratés. Depuis le début de saison, les Rockets se mettent des bâtons dans les roues. Cette nuit, leur 21 pertes de balles ont permis aux Warriors de marquer 36 points en contre-attaque. Les coéquipiers de Kevin Porter Jr. ont également laissé 12 points sur la ligne des lancers francs.

– Un 20-5 fatal. Les Warriors d’antan prenaient plaisir à sauter à la gorge de leur adversaire au retour des vestiaires, et l’équipe de cette saison a décidé d’honorer cette tradition. Tout est parti de la défense alors que les Rockets étaient revenus à -3. Si Draymond Green a de nouveau été partout, c’est le duo Gary Payton II – Nemanja Bjelica qui ont fait parler la poudre. Un alley-oop du premier et trois tirs primés du second ont permis à Golden State de faire le break et de ne jamais regarder en arrière.

– Les facteurs X, Y, Z des Warriors. À chaque match, ce n’est pas un joueur du banc de Steve Kerr qui répond présent mais plusieurs. Cette nuit, c’est Otto Porter Jr. (15 points, 9 rebonds) qui a réveillé son équipe avec 4 tirs primés en deuxième second, avant que Gary Payton II (10 points, 4 interceptions, 3 passes), fermement ancré dans la rotation avec Andre Iguodala au repos ce soir, et Nemanja Bjelica (9 points) fassent la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Troisième match de suite à 25 points ou plus pour Jordan Poole (25 points, 5 passes, 4 rebonds), mais ce qu’il faut retenir, c’est son 9 sur 9 aux lancers francs, deux jours après avoir été chambré par Andre Iguodala sur le sujet.

✅ Jae’Sean Tate. C’est en grande partie grâce à lui et à son double-double (21 points, 10 rebonds) que Houston a réussi à prendre l’avantage en deuxième quart temps. Malheureusement, il a, comme ses coéquipiers, baissé de pied après la pause.

⛔ Jalen Green. Le rookie, applaudi par une partie du Chase Center car il a fait son cursus de lycéen dans la Napa Valley, à une heure de San Francisco, a été mis en difficulté défensivement par Jordan Poole dans les premières minutes du match et a souffert toute la nuit. Il finit le match à 4 sur 12 aux tirs et 4 ballons perdus.

LA SUITE

Warriors (8-1) : on retrouvera les Warriors cette semaine avec trois tests. Le premier la nuit prochaine face aux Hawks, suivi par Minnesota mercredi, et les Bulls vendredi.

Rockets (1-9) : Houston retrouvera le confort du Toyota Center pour accueillir les Pistons dans la nuit de mercredi à jeudi et tenter de gagner son deuxième match de la saison.