Bradley Beal enfonce un peu plus les Bucks

À la veille de leur visite à la Maison Blanche, les Bucks ne se sont pas rassurés collectivement, s’inclinant 101 à 94 dans la capitale. Défaits à cinq reprises lors de leurs six dernières rencontres, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (29 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) se sont cette fois-ci montrés impuissants devant les exploits de Bradley Beal (30 points, 5 rebonds, 8 passes) et compagnie.

Le « road-trip » de cinq matchs sur la cote Est de Milwaukee ne démarre donc pas de la meilleure des manières et les retours de Khris Middleton et Brook Lopez semblent plus que jamais espérés, du côté du Wisconsin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Bradley Beal, leader épanoui. Épaulé par Kyle Kuzma (15 points, 10 rebonds, 5 passes) et Montrezl Harrell (15 points), l’arrière All-Star a montré l’exemple aujourd’hui, des deux côtés du parquet. Souriant, le « Big Panda » prend un plaisir fou à mener son collectif sous les ordres de Wes Unseld Jr, et ça se voit. Inspiré d’entrée de jeu, et toujours aussi incisif lorsqu’il s’agit d’attaquer le cercle, malgré du déchet (6 pertes de balle), le joueur de 28 ans assume ses responsabilités cette saison, lançant les siens en début de match, avant de faire la décision en fin de partie, quand la situation se tend. Un vrai patron.

— Nouveau cinq mais maux identiques pour Milwaukee. Pour entourer Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen et George Hill, Mike Budenholzer avait décidé d’aligner d’entrée Jrue Holiday, revenu de blessure au dernier match, et l’énergique Bobby Portis. De façon à renforcer sa défense extérieure et densifier sa raquette, sans Khris Middleton ni Brook Lopez. Sauf que, comme face aux Knicks, les Bucks se sont faits dominer à l’intérieur, encaissant 50 points dans la peinture. Dont 20 rien que dans le troisième quart-temps, quand les Wizards ont fait la différence au tableau d’affichage, avec notamment leur « run » de 13-2.

LES TOPS/FLOPS

✅ Daniel Gafford. Si les Wizards sont parvenus à mettre la main sur ce match, c’est en grande partie grâce à l’apport de leur pivot titulaire, au retour des vestiaires. Auteur de 10 points dans le troisième quart-temps, à 5/5 aux tirs, celui-ci a lancé son équipe vers ce « run » décisif de 13-2, qui a mis les Bucks à -10 quasiment jusqu’à la fin. Disponible dans les airs et sous le cercle, et surtout bien servi par ses coéquipiers, l’intérieur de 23 ans s’est permis en prime de défendre convenablement sur Giannis Antetokounmpo, gêné par la longueur de bras et la dissuasion de son adversaire. Gare, cependant, à mieux protéger son rebond.

⛔ Spencer Dinwiddie. En dehors de son 3-points qui a achevé Milwaukee à 20 secondes de la fin, le meneur de Washington a éprouvé toutes les peines du monde à peser sur cette rencontre, terminant à l’arrivée avec seulement 6 points, 2 rebonds et 4 passes au compteur (contre 17, 5 et 6 sur la saison). Incapable de trouver son rythme au shoot (2/8), l’ancien joueur des Nets a ainsi livré son pire match de 2021/22. Mais, malgré sa mauvaise prestation, son équipe est repartie avec la victoire.

⛔ Le banc des Bucks. Les cinq remplaçants entrés en jeu à Milwaukee ont souffert de la comparaison avec leurs homologues de Washington, n’apportant que 13 points en cumulé, contre 34 dans le camp opposé. Que ce soit Pat Connaughton, Semi Ojeleye, Jordan Nwora, Thanasis Antetokounmpo ou Justin Robinson, personne n’a été en mesure de relayer convenablement les Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et autres Grayson Allen. Une différence notable, dans cette rencontre qui a longtemps semblé indécise et équilibrée.

BOB DANDRIDGE HONORÉ

Célèbre joueur des Bucks et des Bullets, dans les années 1970, Bob Dandridge a été mis à l’honneur cette nuit, à l’occasion de l’affrontement entre ses deux anciennes (et seules) franchises. L’ancien ailier All-Star (à quatre reprises), aujourd’hui âgé de 73 ans et double champion NBA par le passé (1971, 1978), a ainsi pu fêter comme il se doit sa récente intronisation au Hall of Fame, survenue en septembre dernier.

LA SUITE

Washington (7-3) : déplacement à Cleveland, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Milwaukee (4-6) : déplacement à Philadelphie, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).