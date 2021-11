Les Clippers mettent KO les Hornets dans le dernier round

Les Clippers sont lancés ! Face aux Hornets de LaMelo Ball (21 points, 7 passes), Los Angeles a dû s’employer jusqu’au bout mais les Clippers se sont finalement imposés de 14 points pour un quatrième succès d’affilée (120-106).

Longtemps à la traîne, les hommes de Tyronn Lue ont fait parler leur expérience en serrant la vis défensivement en dernier quart, sur un 31-19 marqué par un cinglant 22-0 qui a violemment claqué la porte sur le nez des Hornets. Les coéquipiers de Miles Bridges sont restés six minutes sans inscrire le moindre panier, et c’est évidemment rédhibitoire face à une équipe comme les Clippers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un insensé 22-0. Menés de 9 points à sept minutes de la fin du match, les Clippers ont renversé la vapeur grâce à leur adresse de loin, avec Reggie Jackson, Luke Kennard et Paul George. Terance Mann a aussi participé à cet incroyable sprint final de son équipe en planant au-dessus de la raquette pour un dunk rageur. Déjà face aux Wolves, les Clippers avaient réalisé un comeback tonitruant.

– Des Hornets trop maladroits. À 10/33 derrière l’arc, Charlotte n’a pas réussi à régler la mire au Staples Center, à l’image d’un cinq majeur à 7/24 à 3-points. Terry Rozier (8/22 aux tirs dont 1/9 à 3-points) a incarné cette difficulté à scorer du côté des Hornets.

– Le retour de Serge Ibaka. Avec trois tirs ratés et 5 fautes en 8 minutes, dire que Serge Ibaka était un peu rouillé relève de l’euphémisme. Mais l’intérieur des Clippers a enfin remis les pieds sur un parquet NBA, depuis son opération au dos en juin dernier. Forcément une bonne nouvelle pour la rotation californienne à l’avenir.

TOPS/FLOPS

✅ Terance Mann. Valeur montante des Clippers depuis son explosion face au Jazz lors des derniers playoffs, il confirme sa belle forme du moment. Avec 17 points et 10 rebonds en sortie de banc, il a encore été le facteur X de son équipe grâce son énergie et son activité dans tous les domaines.

✅ Nicolas Batum. Avec 16 points, 6 rebonds et 3 interceptions, l’ailier tricolore a tout simplement réussi son deuxième plus gros total offensif de la saison. Et surtout un nouveau match complet qui confirme son très bon début de saison, à 10 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne.

⛔ Paul George. S’il a bien participé au dernier « run » des Clippers en fin de match, Paul George a vécu une soirée globalement difficile face à Charlotte. Il présente bien à 20 points, 9 rebonds et 8 passes mais si on creuse, on se rend compte qu’il a tiré à 9/22 au global et surtout 2/10 à 3-points. Sans évoquer ses 8 balles perdues qui font tache aussi et ont longtemps pénalisé son équipe…

LA SUITE

Charlotte (5-6) : back-to-back avec un nouveau match à Los Angeles, face aux Lakers cette fois-ci.

LA Clippers (5-4) : réception des Blazers dans la nuit de mardi à mercredi.