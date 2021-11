Knicks – Cavaliers : le récital de Ricky Rubio !

Collin Sexton veut prendre les choses en main dès l’entame, mais Julius Randle lui répond en montrant les muscles dans la peinture. Evan Fournier prend feu, et claque 11 points en deux temps, trois mouvements. Ricky Rubio et et Cedi Osman tentent de remettre de l’ordre dans la maison Cleveland en jouant simple, mais les Bockers serrent la vis en défense. À la pause, les hommes de Tom Thibodeau mènent par la plus petite des marges (57-56).

Les visiteurs ajustent leur tactique et Ricky Rubio prend le contrôle des opérations offensives avec la sortie de Collin Sexton sur blessure. L’Espagnol est sublime à la baguette, et il sanctionne par deux fois de suite longue distance. Tom Thibodeau multiplie les arrêts de jeu et les changements, mais rien n’y fait : Cleveland survole ce troisième quart-temps pour prendre 14 points d’avance (89-75).

À l’entame du dernier quart, la dynamique est clairement en faveur des joueurs venus d’Ohio, mais deux gros dunks d’Obi Toppin font chavirer le Garden et relancent le suspense. À l’entame du « money time », les Cavaliers plient, mais ne rompent pas (106-99). Fournier cire le banc lors des dernières minutes et les jeunes Cavaliers peuvent jubiler, au point d’envoyer Tacko Fall sur le terrain. Ils s’imposent dans la Mecque du basket (126-109) et ils passent devant les Knicks au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le premier quart-temps d’Evan Fournier. Le natif de Charenton, auteur d’un début de saison en dents de scie jusqu’à présent, a pris feu lors des douze premières minutes. De loin, et mi-distance, il a fait se lever la foule du Madison Square Garden en scorant 11 points. Mené au score par des Cavaliers entreprenants, son impact a permis à son équipe de revenir au score, puis de prendre l’avantage à la fin du premier quart temps (30-29).

Le 3e quart-temps de Cleveland. À la baguette de son équipe lors du troisième quart-temps, Ricky Rubio a fait la misère aux Bockers avec un 4 sur 4 à 3-points et de nombreux caviars. Grâce au chef d’orchestre espagnol, les Cavaliers ont collé un 33-18 aux Knicks sur ce quart-temps pour prendre un avantage définitif.

Une pluie de 3-points ! 19/35, soit 54% à 3-points pour les Cavs. Avec Rubio (8/9), Darius Garland (4/5) et Dylan Windler (3/5), les Cavaliers ont fait exploser la défense des Knicks. Sublimes par séquence dans la circulation du ballon, les Cavaliers ont toujours été à la recherche du shooteur le mieux positionné.

TOPS/FLOPS

✅ Ricky Rubio. Engagé comme mentor des jeunes pousses des Cavs, Ricky Rubio est bien plus que ça. Dimanche, il a porté son équipe sur ses épaules avec tout simplement son meilleur match en carrière avec des records personnels aux points et à 3-points. La sortie sur blessure de Collin Sexton lui a donné le champ libre, et on a vu combien il transformait le jeu de Cleveland par son intelligence, et ce soir, son adresse extérieure.

✅ Evan Mobley. 26 points, 9 rebonds, 5 passes décisives. L’ancien d’USC a sorti le bleu de chauffe pour sa première au Madison Square Garden. Omniprésent en défense et notamment capable de sortir au large, il montre, une fois de plus, que les Cavaliers peuvent aborder l’avenir sereinement avec ce Chris Bosh 2.0.

⛔ R.J Barrett. Le Canadien a passé une soirée difficile. Avec un piètre 6 points (3/13 aux tirs !) et 4 ballons perdus, le gaucher a traversé la rencontre comme une ombre.

LA SUITE

New York (6-4) : back-to-back périlleux avec un déplacement ce soir à Philadelphie.

Cleveland (7-4) : petite pause bien méritée pour les Cavaliers qui ne rejouent que mercredi face aux Wizards.