Pour déjouer les pronostics, Nick Nurse veut inverser les rôles sur contre-attaque

Quelles sont les ambitions des Raptors cette saison ? Kyle Lowry est parti, mais le club retrouve son public à Toronto et peut espérer jouer les trouble-fête. C’est en tout cas ce que souhaite Fred VanVleet.

« Nous devrions être une équipe de playoffs » assure le « combo guard ». « Je pense que nous avons un long chemin à faire, nous avons beaucoup de gars que nous devons faire progresser, mais notre objectif doit être de nous battre et d’être l’une de ces équipes que personne n’aime affronter, tous les soirs ».

Les intérieurs à la relance… pour servir les extérieurs à 3-points

Son coach, Nick Nurse, évite lui de fixer un objectif clair à ce groupe en construction.

« Quand vous venez nous voir jouer, vous devriez voir un groupe qui se donne à fond, qui essaie de défendre et qui part dans tous les sens, et vous devriez quitter le match en vous disant : ‘C’était sympa à regarder’. C’est vraiment tout ce que je demande et nous verrons ce qui se passe à partir de là. »

Partir dans tous les sens a d’ailleurs une application concrète puisqu’en présaison, on a vu les intérieurs de Toronto très souvent remonter le ballon après avoir pris le rebond.

Nick Nurse n’a ainsi jamais peur d’expérimenter et son idée, surtout avec le départ de Kyle Lowry qui organisait le jeu de son équipe sur jeu placé, c’est visiblement d’inverser les rôles sur jeu rapide, en laissant les intérieurs remonter le terrain après avoir pris le rebond, pour davantage surprendre des défenses qui sont habituées à se replacer pendant que les grands cherchent puis servent leurs meneurs ou arrières après le rebond.

« Nous avons le sentiment que c’est dans la première seconde et demie ou dans les deux premières secondes de la transition offensive que vous surprenez la défense et nous essayons de les éliminer un peu ».

Quel effet global sur l’efficacité ?

Cela signifie que les Fred VanVleet, Malachi Flynn, Gary Trent Jr. ou Goran Dragic n’auront plus la mission de remonter le ballon pendant tout le match. Ils devront surtout se placer le plus vite possible dans les bons « spots », afin de recevoir les ballons que leurs intérieurs ressortiront après avoir traversé le terrain et attaquer le panier.

« Nous essayons de leur faire remonter le terrain, les faire s’éloigner du ballon et rester là pour recevoir les sorties de balle de Scottie [Barnes], OG [Anunoby], Pascal [Siakam] ou Precious [Achiuwa] », confirme ainsi Nick Nurse. « Nous pensons que cela met beaucoup de pression sur la défense et que cela leur permet d’avoir de superbes positions à 3-points, suite à des passes directes, ce dont ils ont besoin. »

L’idée n’est pas inintéressante, mais elle pourrait générer une tonne de balles perdues. Il faudra donc étudier son effet global sur l’efficacité de l’équipe sur jeu rapide. Mais Nick Nurse est bien conscient qu’il va devoir tenter des choses pour qualifier son équipe en playoffs, alors qu’on lui demande ce que ça lui fait d’être annoncé à la 7e ou 8e place de la conférence Est. « À la 7e ou 8e place ? On nous annonce beaucoup plus bas », rappelle-t-il.