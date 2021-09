Terry Rozier, leader épanoui et assumé à Charlotte

Prolongé au prix fort par ses dirigeants cet été, pour 97 millions de dollars sur quatre ans, et également à l’origine d’un mini camp d’entraînement à Miami, début septembre, Terry Rozier renforce, semaine après semaine, son statut de leader à Charlotte.

Et il n’y a qu’à écouter les propos de James Borrego, lors du Media Day des Hornets, pour s’en convaincre.

« Il est beaucoup plus virulent et vocal dans son leadership », explique le coach de la franchise, au sujet de son meneur/arrière, pour le Charlotte Observer. « C’est un leader par l’exemple, ça a toujours été un super travailleur, un excellent coéquipier, un joueur dur et motivé. Mais, en tant que leader, vous devez avant tout vous faire entendre, pour ainsi devenir un leader ultime, et il en prend le chemin. Il a connu un super été, en rassemblant tout le monde à Miami. Son discours sur le terrain est contagieux et nous en avons besoin. Il a franchi un cap important ces deux dernières années, en termes de leadership, que ce soit sur ou en dehors des terrains. »

Plus rien à voir avec le joueur de Boston

À 27 ans, Terry Rozier arrive doucement, mais sûrement, à maturité et, la bonne nouvelle, c’est qu’il a enfin trouvé sa maison dans la ligue. Plus épanoui que jamais en Caroline du Nord, où il déclare « adorer » vivre, l’ancien joueur de Boston reste tout simplement sur la meilleure campagne de sa carrière, avec ses 20.4 points, 4.4 rebonds, 4.2 passes et 1.3 interception de moyenne, sur 35 minutes, en 69 matchs en 2020/21. Le tout à 45% aux tirs, 39% à 3-points et 82% aux lancers-francs.

En deux saisons comme titulaire chez les Hornets, Terry Rozier a donc progressé dans bien des aspects, par rapport à ses quatre années passées sur le banc des Celtics. Et celui qui est le mieux placé pour évoquer cette évolution, c’est Gordon Hayward, qui était déjà son coéquipier dans le Massachusetts, entre 2017 et 2019.

« Sa maturité comme joueur et en tant que leader », répond l’ailier, quand on l’interroge sur le principal domaine dans lequel s’est amélioré « Scary Terry », depuis Boston. « C’est un vétéran, il a vécu beaucoup de choses dans la ligue et nous avons besoin de lui pour nous guider et guider certains de nos jeunes. Pas seulement sur le terrain, mais également en dehors. Et il fait de l’excellent travail à ce niveau. »

Michael Jordan en invité de marque à Miami !

Un excellent travail qui se matérialise par l’organisation de ce « training camp » avant l’heure, en Floride. Et, à la grande surprise de Terry Rozier, tous ses coéquipiers ont répondu à son invitation, pourtant improvisée.

« Ça veut tout dire [à mes yeux], parce que tout le monde était là », explique-t-il, concernant ce mini camp d’entraînement. « Même si n’avions rien fait à Miami, le simple fait que tout le monde soit là et adhère à notre projet, ça voulait tout dire. Je leur ai dit que [notre saison] commençait à ce moment-là. J’avais la sensation qu’aucune franchise ne se rassemblait aussi tôt généralement, pour faire fonctionner les choses, et je suis content que nos 16 joueurs se soient engagés. »

Et au-delà de la seule présence des joueurs, c’est celle d’un certain Michael Jordan, le propriétaire de Charlotte, qui a le plus surpris et enchanté Terry Rozier.

« C’est génial, car ça démontre à quel point tout le monde est engagé : de Michael Jordan, au sommet de l’organisation, au dernier joueur de l’équipe, que vous devez aussi considérer », poursuit le « combo guard » des Hornets. « Et que le GOAT [Greatest of all-time, ndlr] soit présent, à nous regarder jouer, nous affronter et discuter, c’était super et plaisant. Il fallait vraiment être là pour le ressentir tel quel. »

Un vestiaire au diapason de son leader

Plus que Gordon Hayward, pourtant le joueur le mieux payé du club, c’est donc Terry Rozier qui s’attelle à épouser ce rôle de leader de Charlotte. Cela se voyait déjà sur le parquet, lorsque « Scary Terry » n’hésitait pas à prendre ses responsabilités en fin de partie, et cela se voit encore plus désormais, hors des terrains.

Et c’est logiquement l’ensemble du vestiaire des Hornets qui semble disposé à écouter et se faire guider par son meneur/arrière, dont le travail s’en retrouve forcément facilité.

« C’est génial, car j’ai un super vestiaire, où tout le monde ne donne pas l’impression de tout savoir », livre-t-il. « Moi-même, je ne connais pas tout et je laisse chacun vivre ses propres erreurs, en essayant d’aider quand c’est possible. Mais notre vestiaire est génial, les joueurs veulent constamment s’améliorer et faire les choses pour le bien de l’équipe, donc c’est plus facile d’être un leader, dans ces conditions. »