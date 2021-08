Les Hornets prolongent Terry Rozier jusqu’en 2026

Les Hornets sont sur une pente ascendante et Michael Jordan a décidé de consolider les fondations. Après avoir prolongé leur coach James Borrego, les Hornets ont décidé d’offrir un joli contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans à Terry Rozier. Ancien sixième homme des Celtics, le meneur de jeu a franchi un cap à Charlotte, et sa complémentarité avec LaMelo Ball est l’un des points forts de l’équipe. Le voilà lié aux Hornets jusqu’en 2026, et les dirigeants de Charlotte s’évitent ainsi qu’il teste la « free agency » dans un an.

Malgré la concurrence de Devonte’ Graham et l’arrivée de Ball, Terry Rozier a tout simplement réalisé sa meilleure saison en carrière tournant à plus de 20 pts, 4 pds et 4 rbds de moyenne, et c’est l’un des cinq joueurs les plus prolifiques à 3-points de toute la NBA.

Avec cette prolongation de contrat, Charlotte verrouille son noyau dur sur plusieurs saisons puisque Ball, Gordon Hayward, Rozier ou encore Miles Bridges et PJ Washington sont sous contrat, au moins jusqu’en 2023.