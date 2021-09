Terry Rozier se comporte déjà en leader

Les Hornets nourrissent de grandes ambitions pour la saison à venir, et Terry Rozier trouvait sans doute le temps à long avant le prochain rassemblement qui sonnera le début de l’exercice 2020-2021, le 28 septembre prochain.

Parmi les cadres de l’équipe, Terry Rozier a ainsi pris l’initiative de rassembler tous les joueurs de l’équipe de Charlotte pour une session d’entraînement à Miami, en compagnie d’Anthony Wells II, coach en charge du développement des joueurs, le but étant de prendre de l’avance en terme de cohésion de groupe.

Sur les clichés qui sont ressortis sur les réseaux, on peut voir que tous les joueurs ont répondu présent. Seuls les deux joueurs en « two-way contract » manquaient à l’appel (Arnoldas Kulboka et Scottie Lewis). La session a été animée au regard des quelques extraits vidéo postés sur Instagram, c’est justement ce que voulait Terry Rozier, récent signataire d’un contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans.

« Je veux juste dire que j’apprécie que vous veniez tous ici et que vous vous entraîniez avec moi. J’ai le sentiment que la saison commence maintenant », a confié Terry Rozier à ses coéquipiers en introduction. « Nous devons prendre les choses au sérieux, je ne veux pas que quelqu’un vienne pour traîner. Je pense que tout le monde doit bosser sur ce dont il a besoin, et s’affronter. Aucune équipe ne fait ça dans la ligue, donc je pense que ça va être bon pour nous et que ça va renforcer nos liens. Comme je l’ai dit tout le monde doit jouer, s’amuser et joue dur. Je ne veux voir personne faire de conneries, c’est comme ça que les gens se blessent. Je suis heureux que vous ayez tous répondu présent, allons-y maintenant ».

