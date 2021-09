Théo Maledon a bien profité de sa première intersaison NBA

En vacances depuis la mi-mai dernier sachant que son Thunder était déjà à des années-lumière des playoffs, Théo Maledon a pu enfin souffler.

Débarqué en NBA dans des conditions loin d’être évidentes, sans camp d’entraînement ni ligue d’été en amont, le jeune meneur français a profité de sa première intersaison américaine pour faire le point et se poser enfin un peu.

« On en a parlé entre nous car l’année dernière était assez folle. On avait eu deux ou trois jours de camp d’entraînement, deux ou trois matchs de présaison, et c’était parti ! C’est bien d’avoir un été complet pour avoir le temps de travailler sur ce que je dois travailler, pour bien me préparer pour cette nouvelle saison. »

« Une bonne opportunité pour moi d’être un des joueurs principaux de l’équipe »

En l’occurrence, Théo Maledon a pu participer à la ligue d’été où il a été plutôt convaincant avec 10 points, 6 passes décisives et 4 rebonds de moyenne. Un bon galop d’essai pour mesurer le chemin accompli, mais aussi pour identifier le travail encore à effectuer.

« C’était une bonne expérience, quelque chose dont on discutait avec l’équipe et qui était un de mes objectifs de l’intersaison. C’était une bonne opportunité pour moi d’être un des joueurs principaux de l’équipe et d’avoir à bien diriger les autres. C’était bien de pouvoir mener les gars et d’apprendre à maîtriser un peu plus ce rôle. »

Mais avant de reprendre le travail, Théo Maledon a tout de même pu rentrer au bercail pour retrouver ses proches. L’ancien de l’Asvel a pu revenir dans sa Normandie natale où il a été accueilli à bras ouverts et, avec toute une ribambelle de petits plats maison.

« Je suis rentré en France pendant deux ou trois semaines juste après la saison, pour voir ma famille et retrouver mes proches. J’ai passé du bon temps avec eux et je suis rentré après ça pour reprendre le travail. Ma mère s’est bien occupée de moi, j’ai pu avoir un de mes plats préférés, un plat typique de Guadeloupe, le Dombré. »

« Je suis allé [en musculation] tous les jours comme si c’était le dernier jour avant la saison »

Pas du genre à rester les deux pieds dans le même sabot, Théo Maledon a donc rapidement repris le chemin des salles. Et celle de musculation en particulier. Le jeune meneur tricolore a certes refusé d’aller aux JO mais il n’a pas pour autant perdu son temps. Au contraire…

« J’ai pris les choses au jour le jour. J’aurais pu me dire qu’il y avait deux mois avant la reprise et me reposer, ou y aller plus tranquille certaines semaines. Mais je suis allé [en musculation] tous les jours comme si c’était la veille de la reprise. C’est comme ça que je me suis préparé, j’ai poursuivi mon effort jour après jour. »

Visiblement plus costaud, le Français se prépare à sa deuxième saison, durant laquelle il faudra confirmer. C’est bien souvent le plus difficile à faire, car les défenses adverses sont désormais au courant de vos tendances préférées et vous attendent donc au tournant. Mais Théo Maledon a plus d’un tour dans son sac.

« C’est une des forces de mon jeu. Je ne suis pas le joueur d’un seul poste, je n’ai pas qu’une seule corde à mon arc. Je peux jouer sur plusieurs postes et c’est quelque chose que je fais depuis un moment. En grandissant, j’ai souvent joué avec des arrières qui pouvaient aussi monter la balle. Dans ma carrière pro en France aussi, je jouais souvent avec un autre arrière. Il s’agit simplement de se rendre utile et de savoir comment bouger sans ballon. Et quand tu le récupères, de prendre les bonnes décisions. »