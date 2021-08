Leadership, musculation, lecture de jeu… Les travaux d’été de Théo Maledon

Avec 28 minutes en moyenne sur cinq matchs et une ligne de stats plutôt encourageante (9.8 points, 4.2 rebonds, 6.4 passes), Théo Maledon est ressorti de sa première Summer League avec le plein de confiance.

Le meneur est notamment apparu plus costaud physiquement. Le travail à la salle de musculation commence à porter ses fruits, et il en ressent déjà les bénéfices sur le terrain.

« Je faisais de la musculation deux fois par jour. J’ai vraiment profité de l’été pour travailler autant que possible et me donner toutes les chances de réussir sur le terrain quand ça reprendra », avait-il souligné à l’issue de son dernier match de Summer League. « Clairement ça m’aide, défensivement déjà. Je peux être plus physique sur mon joueur, sur les box-out. Et quand j’ai le ballon, ça m’aide à jouer avec plus de rythme, à aller à mes spots plus rapidement. C’est quelque chose qui a été positif pour moi, et que je dois encore améliorer ».

En pleine préparation du Théo Maledon 2.0

Le Théo Maledon 2.0 aura aussi pour mission d’être plus vocal et de jouer ainsi son rôle de meneur de jeu à fond.

Son coach en Summer League, Kameron Woods, qui a loué l’éthique de travail de l’ancien meneur de l’Asvel, a également profité de ces cinq matchs pour le responsabiliser davantage sur ce point.

« C’est l’une des choses dont nous avons parlé avec lui. Être plus vocal, s’approprier le groupe avec lequel il est sur le terrain. Souvent, je n’appelais même pas les systèmes quand il était sur le terrain. Je lui donnais en quelque sorte cette responsabilité », a-t-il déclaré. « Le leadership, ce n’est pas juste appeler les bons systèmes ou placer les joueurs aux bons endroits. C’est aussi faire le bon choix au bon moment et Theo est l’un des meilleurs pour cela ».

Et le Français d’ajouter : « Je dois être capable de toujours faire le bon choix, que ce soit de passer le ballon ou d’être agressif ». Le travail de Théo Maledon sur la justesse dans ses lectures de jeu peut notamment être évaluée par son nombre de ballons perdus par match. Joueur de l’effectif du Thunder qui a perdu le plus de ballons sur cette Summer League (2.6 par match), il a toutefois rectifié le tir au fil des rencontres, passant de dix ballons perdus sur les trois premiers matchs à 2 puis 1 seul « turnover » sur les deux derniers.